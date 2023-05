“Diaccia Botrona: meglio che sulla poltrona”: Cb6 e The Ploggers ripuliscono la riserva

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nella settimana della bonifica si rinnova la collaborazione tra Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e The Ploggers. Dopo l’appuntamento sul lago dell’Accesa e sul Bruna, Cb6 e il gruppo che si impegna in tutta la Toscana per combattere l’abbandono selvaggio di rifiuti si ritrovano domenica 14 maggio sulla Diaccia Botrona.

“Diaccia Botrona: meglio che sulla poltrona” andrà alla scoperta dell’antico lago Prile nel cuore della riserva della Diaccia Botrona. I partecipanti, con a capo le guide Simone e Alessandro di Trekking Toscani Aps, seguiranno poi il fiume Bruna, cercando di rimuovere i rifiuti dall’argine. Sarà anche l’occasione per scoprire le grandi opere di bonifica dei Lorena, la suggestiva fauna volatile della zona palustre e la meravigliosa Casa Rossa Ximenes. Al termine del percorso ci sarà un’attività di animazione ludica con gioco a gruppi (per grandi e piccoli) tra storia, letteratura, sostenibilità e geografia: il Trivial Plogging Pursuit.

Il programma

Ritrovo alle 9.30 alla Diaccia Botrona, rientro previsto – dopo un itinerario di circa sei chilometri – attorno alle 13. La partecipazione è gratuita, per informazioni e iscrizioni cell. 349.2560407, 320.7964435, link https://theploggers.it/event/14-maggio-diaccia-botrona/.

“Sempre più di frequente – afferma Fabio Bellacchi, presidente di Cb6 – le nostre iniziative, oltre ad avere l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio, cercano di promuovere la tutela dell’ambiente. Prendersene cura è fondamentale e attività come questa sono davvero preziose”.