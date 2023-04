“Le orchidee spontanee”: una giornata di citizen scienze per imparare a conoscere i fiori

Grosseto. Un’intera giornata dedicata all’affascinante mondo delle orchidee spontanee, per imparare a riconoscerle e a tutelarle. È il tema del nuovo evento organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con il Parco della Maremma, all’insegna della citizen science, la scienza che coinvolge i cittadini nella raccolta dei dati sugli ambienti naturali.

Il programma

L’appuntamento è per sabato 29 aprile, alle 10, nella sede del museo, in strada Corsini 5, dove i partecipanti verranno introdotti nel mondo delle orchidee selvatiche con l’ausilio di foto, filmati e descrizioni nel dettaglio, a cura di Giacomo Radi. Naturalista zoologo, fotografo di natura e guida ambientale escursionistica, Radi si occupa di divulgazione scientifico-naturalistica, conservazione della natura e realizzazione di progetti legati alla tutela e alla promozione della biodiversità e da tempo collabora con il Museo di storia naturale della Maremma.

Al termine della mattinata verrà consegnato a tutti i partecipanti un pieghevole a colori con alcune delle specie di orchidee più interessanti da riconoscere. A seguire pausa pranzo libera, per poi proseguire la giornata al Parco della Maremma: l’appuntamento è alle 14.30 al centro visite del parco per una “passeggiata botanica” alla ricerca delle specie presenti in zona, sempre con la guida di Giacomo Radi. L’incontro consentirà di imparare a riconoscere le orchidee più rare e importanti, di fotografarle e inviare le proprie segnalazioni a un sistema di registrazione online.

Come partecipare

Il costo di partecipazione alla giornata delle orchidee è di 15 euro a persona ed è richiesta la prenotazione, scrivendo a segreteria@museonaturalemaremma.it o chiamando il numero 0564.488571.