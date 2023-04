Blocco di corpi galleggianti: il Consorzio di Bonifica installa uno sgrigliatore

Grosseto. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ottimizza le risorse a sua disposizione.

Cb6 ha infatti recuperato uno sgrigliatore e, dopo la completa revisione, lo ha installato nell’idrovora di San Leopoldo, che opera nel bacino del Casotto di Venezia. Lo sgrigliatore ha il compito di bloccare il passaggio di corpi galleggianti come rami, cannucce, legni e plastica: il suo lavoro è necessario affinché l’acqua che arriva all’idrovora resti pulita e sia quindi facilitato il pompaggio, un lavoro indispensabile in caso di precipitazioni abbondanti. Questo sgrigliatore era utilizzato nell’impianto irriguo consortile ma, dopo l’intubamento, il suo uso non era più necessario.

“I lavori di ripristino ci hanno consegnato uno strumento assolutamente efficiente – spiega il presidente Fabio Bellacchi – con un doppio risultato per i cittadini: territorio più sicuro e ottimizzazione delle risorse a disposizione dell’ente e quindi della collettività”.