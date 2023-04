Museo di storia naturale: visita guidata gratuita con biglietto d’ingresso ridotto

Grosseto. Visita guidata gratuita e biglietto d’ingresso ridotto. È la promozione speciale offerta dal Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura per domenica 23 aprile: alle 17 sarà possibile partecipare gratuitamente a una visita guidata del museo condotta dalle esperte guide di MaremMagica e per l’occasione il biglietto d’ingresso al museo sarà a tariffa ridotta, 3 euro per gli adulti, mentre per i minori di 14 anni e per gli over 65 sarà gratuito anche l’ingresso, così come per i soci di Fondazione Grosseto Cultura.

«Sarà – dichiarano da MaremMagica – un autentico viaggio nella spettacolare natura della Maremma toscana, visitando le sale del museo dedicate alle scienze della terra e alle scienze della vita. Una visita guidata coinvolgente, alla scoperta della bellezza e della complessità degli ecosistemi del territorio, dalle isole dell’Arcipelago toscano al Monte Amiata. Un viaggio nella ricchezza di biodiversità di uno splendido territorio, la Maremma toscana».

Gli orari

Il Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5 a Grosseto, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; apertura straordinaria anche lunedì 24 e martedì 25 aprile.