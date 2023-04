Trekking all’eremo di Malavalle: ultima uscita sui passi del venerabile padre Giovanni Nicolucci

Grosseto. Sabato 22 aprile ultima uscita di trekking sui passi del venerabile padre Giovanni Nicolucci di san Guglielmo.

Il programma

La partenza è prevista dalla chiesa di Santa Maria Goretti (via Manzoni, zona Paduline) a Castiglione della Pescaia, alle 8.50. Il percorso partirà dalla sbarra sotto l’eremo di San Guglielmo, quindi l’arrivo all’eremo e il ritorno verso Castiglione, fino a Poggio d’oro.

Si tratta di un percorso di circa 9,5 chilometri.

Il “Cammino del venerabile padre Giovanni di San Guglielmo”, 180 chilometri ad anello (da Grosseto a Grosseto) è stato ideato in onore del venerabile padre Giovanni Nicolucci di san Guglielmo, frate agostiniano scalzo vissuto tra il XVI e i primi anni del XVII secolo e morto in concetto di santità il 14 agosto 1621 a Batignano, ed è diventato anche una proposta a tappe.

Don Pier Mosetti, presidente del comitato diocesano, creato per i 400 anni dalla morte di padre Nicolucci (1621-2021), ha prima ideato il percorso, mentre per lanciarlo adeguatamente ha pensato di suddividerlo in singole tappe, cinque delle quali sono divenute altrettante uscite, a partire dal 12 novembre scorso, fino appunto all’appuntamento di questo sabato, così da diventare accessibile anche a chi non ha 180 chilometri nelle gambe, ma regge, invece, un percorso tra i 10 e i 12 chilometri. Sono state realizzate cinque uscite, ognuna delle quali ha richiamato ogni volta non meno di trenta camminatori.