La certificazione forestale: se ne parla in un convegno alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. La sostenibilità della filiera forestale, i servizi ecosistemici del bosco e il benessere forestale sono temi di sempre maggiore attualità, nella ricerca di solidi punti di equilibrio nel rapporto fra attività dell’uomo e rispetto dell’ambiente.

Su questo tema venerdì 21 aprile, alle 15, è in programma, nell’aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori 43, un interessante convegno dove si parlerà della certificazione forestale. L’evento è organizzato dagli Ordini dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali delle province di Grosseto e Siena, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.

Il convegno

Dopo il saluto dei presidenti Odaf di Grosseto e Siena, Fabio Fabbri e Riccardo Clemente, il pomeriggio sarà aperto con un intervento introduttivo dalla professoressa Lucia Morbidelli, del Dipartimento Scienze della vita dell’Università di Siena, sul tema “La Laurea magistrale in Biodiversity, Conservation and Environmental Quality”, per entrare poi nel vivo del tema della certificazione forestale, quale strumento di garanzia della sostenibilità nel settore forestale e del fuori foresta (verde urbano e agroforestale) con l’intervento del dottore forestale Antonio Brunori, segretario generale del Pecf Italia (Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale).

Seguirà Francesca Dini, del Pecf Italia, con un’illustrazione dei servizi ecosistemici certificabili, come carbonio, biodiversità e turismo, per concludere con l’illustrazione di alcune esperienze fatte nel territorio grossetano sulla certificazione forestale, con interventi di Dora Cimini, per l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere e Paolo Franchi, per il Consorzio forestale Amiata.

Moderatore della giornata di studio Domenico Saraceno, accademico dei Georgofili.

L’incontro è aperto al pubblico ed è possibile seguirlo anche collegandosi a: https://unisi.webex.com/meet/certificazioneforestale