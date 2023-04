Conferenze e osservazione del cielo: serata astronomica al Museo di storia naturale

Grosseto. Tutti con gli occhi al cielo per osservare la volta celeste con potenti telescopi.

Il Museo di storia naturale della Maremma propone una “Serata astronomica” sul tema “Stelle dimenticate: donne in astronomia”, in collaborazione con gli esperti astrofili di Amsa, l’Associazione maremmana studi astronomici “Galileo Galilei”, la più antica delegazione territoriale dell’Unione astrofili italiani. L’appuntamento è per venerdì 21 aprile alle 21 nella sede del museo in strada Corsini 5 a Grosseto.

Il programma

Il programma prevede di introdurre i temi della serata con una conferenza nella sala conferenze del museo tenuta da una relatrice d’eccezione, l’astrofisica Silvia Giomi, già operatrice al planetario di Firenze e all’Osservatorio polifunzionale del Chianti gestito dall’Università di Firenze: la relatrice metterà in evidenza il contributo decisivo che le scienziate hanno dato allo studio dell’astronomia. Finché alle 22 arriverà il momento clou della serata: l’emozione di osservare il cielo e le meraviglie della volta celeste con potenti telescopi, sempre con l’aiuto degli astrofili di Amsa. Al Museo di storia naturale della Maremma sarà una notte magica, rincorrendo con lo sguardo stelle doppie, ammassi stellari, galassie lontane e tutti gli oggetti più brillanti e visibili nel cielo notturno primaverile.

Come partecipare

“Stelle dimenticate: donne in astronomia” è un evento organizzato dalla cooperativa Maremmagica in collaborazione con Amsa. Il costo di partecipazione è di 10 euro (incluso il biglietto d’ingresso al museo) e per prendere parte alla serata è richiesta la prenotazione, scrivendo a segreteria@museonaturalemaremma.it oppure chiamando il museo al numero 0564.488571.