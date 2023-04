“Il Cristo dell’Amiata”, trekking sulle orme di David Lazzaretti: come partecipare

Monte Amiata (Grosseto). Domenica 16 aprile è in programma “Il Cristo dell’Amiata“: una giornata di trekking sulle orme di David Lazzaretti

“Durante questa singolare escursione racconteremo la misteriosa e scomoda vicenda del profeta David Lazzaretti, detto ‘il Cristo dell’Amiata’, della sua ostinata e rocambolesca ricerca di Dio e di una forma di giustizia sociale su questa terra – si legge in una nota degli organizzatori del trekking -. Parleremo del suo incontro con il soprannaturale e dello scontro frontale che ebbe con la Chiesa e con il potere repressivo del neonato stato italiano. Allo stesso tempo saliremo sulla cima del Monte Labro, dove si trova ancora la Torre giurisdavidica e la grotta sacra dove Lazzaretti e i suoi seguaci si ritiravano per pregare. Si dice che il Monte Labro sia una sorta di magnete naturale che attraverso la sua impalpabile energia ridona pace ed equilibrio a chi ne ha più bisogno. Di sicuro tutta la zona si trova oggi compresa nella splendida riserva faunistica del Monte Amiata, dove è possibile avvistare lupi in cattività, caprioli, mufloni, i mitici asini amiatini e il bellissimo nibbio reale (si consiglia di portarsi dietro un binocolo). Il percorso è piuttosto facile e adatto a tutti (adulti e bambini a partire dai 9 anni). I cani purtroppo non possono partecipare per non creare disturbo alla fauna selvatica”.

L’escursione