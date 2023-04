“Giornata delle erbe” e visita guidata: le iniziative nel weekend del Museo di storia naturale

Grosseto. Una giornata dedicata alle erbe con pranzo alla Tenuta di Paganico e un viaggio alla scoperta della città con gli occhi del geologo.

È il programma di eventi organizzato per il weekend dal Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura.

La “Giornata delle erbe”

Sabato 15 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi, la “Giornata delle erbe”, in collaborazione con la Tenuta di Paganico. Si comincia alle 10 nella sala conferenze del museo con Federico Selvi dell’Università di Firenze, per un corso di riconoscimento sulle principali erbe spontanee e i loro usi tradizionali; alle 12.30 il trasferimento (con mezzi propri) alla Tenuta di Paganico per un pranzo con un menù a tema: tartare di Maremmana all’olio di rosmarino con foglia di riso e cavolo cappuccio al ginepro, risotto alla borragine, pancia di maremmana con bietola selvatica, panna cotta alla lavanda per dessert e vino rosso doc Montecucco “I Bandi – vendemmia 2016 Tenuta di Paganico”. Il costo di partecipazione è di 30 euro a persona (ridotto 25 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) ed è richiesta la prenotazione all’indirizzo e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it o al numero 0564.488571.

La visita guidata

Domenica 16 aprile invece il Museo di storia naturale propone una visita guidata per tutta la famiglia, per scoprire la città con occhi diversi, quelli di un geologo, e scoprire – ad esempio – dove sorgeva il primo nucleo di Grosseto e con quali rocce e pietre sono stati costruiti i più significativi edifici storici della città. Il programma prevede il ritrovo al museo alle 17 per un’introduzione a cura del geologo Pietro Bartolini, esperta guida turistica e ambientale di Maremmagica, con una breve visita guidata nelle sale del settore “Scienze della terra” del Museo di storia naturale della Maremma. Di seguito, dalle 18 alle 19.30, Bartolini accompagnerà i partecipanti in una visita guidata nel cuore della città. In questo caso il costo a persona è di 8 euro (incluso il biglietto d’ingresso al museo) ed è sempre richiesta la prenotazione all’indirizzo e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it o al numero 0564.488571.