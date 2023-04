Consorzio di Bonifica e The Ploggers ripuliscono Bruna e Accesa: raccolti oltre 15 sacchi di rifiuti – VIDEO

Massa Marittima (Grosseto). Le sponde del lago dell’Accesa e del primo tratto del fiume Bruna adesso sono più pulite. Merito di un’iniziativa del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, organizzata dal gruppo The Ploggers e patrocinata dal Comune di Massa Marittima, che ha visto una quindicina di persone armarsi di guanti e sacchetti per raccogliere rifiuti, nel corso di un piacevolissimo trekking immerso nella natura.

L’iniziativa

“In compagnia della Bruna a levar spazzatura” ha permesso di raccogliere oltre 15 sacchi di rifiuti, poi rimossi e smaltiti da Sei Toscana. Tra la vegetazione è stato trovato di tutto: plastica, ovviamente, ma anche palloni, un’anta di ferro, gomma piuma, pacchetti di sigarette. Perfino mutande e costumi.

“Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito a partecipare a questo evento – afferma l’assessore comunale all’ambiente di Massa Marittima, Ivan Terrosi – ed è anche così che ci ricordiamo di quanto è importante il contesto ambientale del lago. Per aiutarci a tenerlo pulito sono venute persone anche da Firenze e ne siamo profondamente orgogliosi”.

“E’ stata una bellissima passeggiata all’aria aperta – afferma Francesco Cardi, responsabile dei The Ploggers –, ma soprattutto un modo per sensibilizzare ad avere cura di ciò che abbiamo intorno. Lanciando un messaggio importante, nei confronti di ci chi guarda, si incuriosisce e magari la prossima volta sarà con noi. Parlando anche di acqua, perché la siccità ci impone di usarla con sempre maggiore attenzione”.

“Goderci questo bellissimo paesaggio – afferma Martina Bencistà, ingegnere ambientale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – e anche il modo per ripulirlo dai rifiuti che qualche persona troppo disattenta ha abbandonato. Il Consorzio non è solo manutenzione, ma anche educazione a prenderci cura della nostra natura”.

E la collaborazione tra Cb6 e The Ploggers prosegue. “Abbiamo altre tre iniziative di pulizia dei corsi d’acqua previste il 13 e il 14 maggio durante la Settimana della Bonifica – chiosa Fabio Bellacchi, presidente de Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud –. La nostra missione è quella di lavorare per rendere più sicuro il nostro territorio, ma anche impegnarci per promuovere il rispetto dell’ambiente di cui siamo ospiti”.

La bella giornata al lago dell’Accesa si è conclusa con una festa del baratto, che ha permesso di ridare vita a oggetti che non venivano più utilizzati dai proprietari.