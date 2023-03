Il Comune aderisce ad “Earth Hour”: si spengono le luci del castello

Roccastrada (Grosseto). Torna anche quest’anno l'”Earth hour” (l’Ora della terra), iniziativa del Wwf che unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per 60 minuti.

Il diciassettesimo appuntamento, mirato a “incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell’opinione pubblica“, è previsto per sabato 25 marzo, alle 20.30. La manifestazione consiste in un gesto simbolico che unirà cittadini, istituzioni e imprese che sono invitati a spegnere per un’ora la luce in abitazioni o luoghi pubblici come segno di attenzione al risparmio energetico e al cambiamento climatico. Attesa la partecipazione di milioni di persone in oltre 190 Paesi, che daranno vita così a ‘The biggest Hour for Earth’, la più grande ora per la Terra.

L’iniziativa a Roccastrada

Anche il Comune di Roccastrada, come già fatto negli scorsi anni, aderisce all’iniziativa spegnendo le luci, dalle 20.30 alle 21.30, al castello di Montemassi, come segno di adesione all’edizione 2023 di “Earth Hour – L’ora della Terra”. L’invito è rivolto anche a tutti i cittadini, associazioni ed imprese del territorio che potranno aderire all’iniziativa, spegnendo le luci nei propri ambienti familiari in segno di condivisione e sensibilizzazione.

Dalla prima edizione di “Earth Hour” del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, piazza Navona, il Cristo redentore di Rio, la Torre Eiffel, il ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per dimostrare che uniti si può fare una grande differenza.