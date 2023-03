Montioni: riavviato l’iter per la trasformazione dell’ex parco interprovinciale in riserva regionale

Follonica (Grosseto). La necessità di sviluppare una nuova forma di tutela del bosco di Montioni nasce con la legge regionale 30/2015, che di fatto ha previsto l’annullamento del parco interprovinciale e dell’Anpil di Montioni con la trasformazione del sir Bandite di Follonica in un’area appartenente alla rete natura 2000, a favore di un unico sistema integrato delle aree protette di Montioni.

Il protocollo d’intesa

Nel 2018 il protocollo di intesa, sottoscritto tra la Regione Toscana, i Comuni di Follonica, Suvereto, Piombino, Massa Marittima e Campiglia Marittima, poneva la prima pietra sulla nascita del nuovo parco sotto forma di riserva regionale. Si tratta di un percorso amministrativo complesso, che ha visto coinvolti i Comuni e la Regione con spirito collaborativo e unitario, nell’interesse della collettività, per una gestione del patrimonio naturale con importanti sviluppi nel territorio per la salvaguardia e tutela dell’ambiente, ma anche per la valorizzazione e la promozione di tutto il territorio.

Nelle scorse settimane si sono svolti più incontri tra le amministrazioni comunali e nel mese prossimo proseguiranno con un nuovo tavolo di lavoro, al quale seguirà a breve un incontro con la Regione a cui, nel frattempo, è stato comunicato il rinnovo degli accordi e delle volontà.

«Il percorso riavviato per Montioni porterà alla definizione di una nuova riserva naturale regionale – commentano gli amministratori dei Comuni che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa – con l’obiettivo di superare le visioni localistiche in un’ottica aperta, di condivisione. Per questo motivo tutti i Comuni coinvolti stanno predisponendo delle proposte operative, corredate di analisi economiche, per mettere in atto interventi di protezione del patrimonio naturale e storico e al contempo di valorizzazione e promozione turistica».