“Rispetta la posidonia”: in arrivo cartelli e un infopoint per tutelare la spiaggia

Follonica (Grosseto). Che sulla posidonia e sulle sue virtù sia necessario parlare di più e in modo più approfondito lo dimostra ciò che è accaduto la scorsa estate, quando un gruppo di bagnanti ha gettato nella spazzatura i resti della pianta che si era depositata sulla battigia di Pratoranieri, a Follonica, documentando il tutto sui canali social. Un intervento che, secondo le loro intenzioni, avrebbe dovuto rendere più pulita la spiaggia, ma che, di fatto, era sbagliato sotto molti punti di vista. Dalla necessità di far conoscere la spiaggia e l’ambiente marino, così da rispettarli e tutelarli, è nato il progetto della sezione follonichese della Lega navale, portato avanti insieme al Comune di Follonica, alla sezione follonichese della società Salvamento e al Consorzio Balneari, dal titolo “Rispetta la posidonia“.

Un progetto piccolo, ma che è cresciuto grazie al lavoro dei soci, fino all’idea più grande: creare un infopoint della Posidonia all’interno dell’acquario comunale di via Zara.

La presenza di resti di posidonia sulla spiaggia è indice di alta qualità ambientale e, come spiega l’assessore Mirjam Giorgieri, «dovremmo quindi andarne fieri e non far di tutto per rimuoverne ogni indizio». La degradazione delle foglie è alla base delle catene alimentari costiere e questo aiuta a mantenere nutrita la presenza di pesci. Inoltre, i cordoni che si spiaggiano sono un formidabile strumento per smorzare la forza delle onde, consentendo alla sabbia di depositarsi ed essere trattenuta.

«La posidonia viene spesso scambiata per altro – dichiara Giorgieri —, soprattutto per sporcizia. Ma così non è, anzi. Dallo sgradevole episodio accaduto la scorsa estate abbiamo voluto far nascere qualcosa di utile per la cittadinanza, allargando la conoscenza del luogo nel quale viviamo. Da quello spunto fu evidente quanto poco si conosca il nostro territorio e il nostro ecosistema. E, di conseguenza, quanto poco lo si rispetti».

I cartelli informativi e l’infopoint

La Lega si occuperà di diffondere una serie di cartelli informativi sulla spiaggia e in città: « La posidonia è l’evidente cartina tornasole delle acque del nostro golfo – dichiara Antonino Vella, responsabile del gruppo ambiente della locale Lega navale –. Riteniamo che sia importante informare la popolazione sul perché vada rispettata la posidonia. Abbiamo poi deciso di ospitare l’infopoint, che potrà essere di aiuto anche alle scuole per progetti e laboratori».

«Siamo felicissimi di partecipare al progetto – sottolinea Daniele Braccini, del consorzio Salvamento -. Ogni anno facciamo progetti ambientali per le spiagge e includeremo, con piacere, anche questo. Porteremo la cartellonistica all’interno degli stabilimenti per dare un servizio importante a chi frequenta le spiagge del Golfo».

«Partecipiamo con entusiasmo a questo progetto – dichiara Giorgio Lolini, della società Salvamento, sezione di Follonica – Siamo molto attenti ai temi ambientali e vogliamo portarli avanti. Quella della posidonia è un tema a noi caro, perché vediamo ogni anno quanta confusione generi una scarsa conoscenza dell’argomento».