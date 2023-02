Terramare e gli studenti ripuliscono l’Ombrone: recuperati oltre 1,5 quintali di rifiuti

L’associazione Terramare/Uisp, con la partecipazione degli studenti e insegnanti dell’Isis “Leopoldo II di Lorena”, classe I Ar, indirizzo professionale agricoltura, hanno pulito il fiume Ombrone recuperando oltre 1,5 quintali di rifiuti ingombranti prelevati direttamente sul letto del fiume per mezzo di gommoni rafting e operazioni dalle sponde.

“E’ stata una di quelle giornate importanti sia dal punto di vista ambientale che sociale – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente di Terramare e responsabile nazionale di Uisp Acquaviva -: la nostra associazione, con il patrocinio del Comune di Grosseto, ha coinvolto gli studenti dell’Isis ‘Leopoldo II di Lorena’, provvedendo alla rimozione di molti chilogrammi di rifiuti ingombranti rimasti intrappolati nel letto del fiume Ombrone in località Berretino. Un’operazione importante, ma anche delicata, dove la sicurezza degli studenti è al primo posto. Per l’occasione, infatti, sono state attivate tutte le precauzioni e indossati i dispositivi di protezione. Un grazie agli insegnanti Silvia Donnarumma, Donatella Guerrieri, Sarah Walter e Arianna Migliorini per la collaborazione fattiva nell’organizzazione della giornata“.

Intanto, il progetto di valorizzazione del fiume Ombrone prosegue e Terramare, in collaborazione con l’Isis “Leopoldo II di Lorena” e con l’Isis “Fossombroni” di Grosseto, ha in programma una serie di escursioni mirate sul fiume Ombrone al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di mantenere pulito il fiume e di viverlo per non farlo diventare ricettacolo di degrado sociale.

Per maggiori informazioni: www.terramareitalia.it