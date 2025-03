Difesa del reddito agricolo e nuovi bandi: continuano gli incontri di Coldiretti con le imprese

Grosseto. Proseguono gli incontri sul territorio per aggiornare, informare ed illustrare alle imprese associate le attività sindacali e le strategie che Coldiretti mette in campo per tutelare, difendere e valorizzare l’agricoltura maremmana insieme alle opportunità di crescita per le attività derivanti dai bandi, contributi ed investimenti, ma anche previdenziali e tecniche.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 24 marzo (alle 20.30) nella sala della Misericordia di Paganico (in corso Fagarè, 11). Agli incontri partecipano, insieme al presidente provinciale, Simone Castelli e al direttore, Milena Sanna, gli agronomi ed i tecnici di Coldiretti Grosseto.

Gli incontri

Tra i focus al centro degli appuntamenti lo stato di mobilitazione permanente di Coldiretti impegnata gli scorsi giorni a Parma, di fronte alla sede dell’agenzia europea per la sicurezza alimentare, a difendere il cibo naturale prodotto dagli agricoltori da quello artificiale composto in laboratorio. Ed ancora le attività del patronato Epaca e la filiera corta con il progetto dei mercati di Campagna Amica, che permette alle imprese di valorizzare al massimo anche dal punto di vista economico prodotti e trasformati evitando ogni forma di intermediazioni.

I prossimi appuntamenti sono in agenda martedì 25 marzo (alle 20) a Massa Marittima, nella sala Mariella Gennai (nell’ex convento delle Clarisse), lunedì 31 marzo (alle 17) a Ribolla, nella sala parrocchiale, e martedì primo aprile a Sorano.

Per informazioni sugli appuntamenti, rivolgersi all’ufficio zona più vicino.

