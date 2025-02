Da Seattle a Grosseto: futuri manager americani studiano modello dell’olio toscano

Grosseto. Ventisei studenti della “Foster School of Business” di Seattle hanno fatto tappa oggi a Grosseto per un’esperienza immersiva nel mondo dell’olio extravergine d’oliva toscano. Ospitati da Certified Origins e oleificio Olma, con il contributo della Fondazione Massimo Neri, i futuri manager hanno approfondito il modello di tracciabilità dell’olio Evo e le strategie di espansione del Made in Italy nei mercati internazionali.

Durante la visita, gli esperti di Certified Origins hanno illustrato come il controllo della filiera e l’autenticità del prodotto siano fattori determinanti per competere nei mercati internazionali. Olma ha aperto le porte del proprio stabilimento offrendo agli studenti l’opportunità di osservare da vicino il processo produttivo dell’Igp extravergine toscano, una delle eccellenze agroalimentari regionali più apprezzate al mondo. In linea con la sua missione di promuovere la cultura dell’olio extravergine d’oliva e l’educazione alla qualità, la ha sostenuto l’iniziativa, la prima dalla sua creazione, per avvicinare le nuove generazioni a un settore strategico per il Made in Italy.

“Attraverso questo scambio abbiamo voluto creare un ponte tra due mondi: da una parte il saper fare italiano, dall’altra i futuri protagonisti del business internazionale – ha dichiarato Daniele Barbini, direttore generale di Certified Origins Italia -. Siamo felici di aver ospitato i ragazzi di questa prestigiosa università americana insieme a Olma e alla Fondazione Massimo Neri, e di aver condiviso con loro quanto impegno e conoscenze sono necessari per produrre l’olio. È stata anche l’occasione per dare ulteriore risalto a un’eccellenza del settore agroalimentare del nostro Paese e per condividere un modello di business italiano che negli anni ha saputo conquistare uno spazio importante nei mercati internazionali”.