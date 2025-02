Danni da predazione: al via le richieste per indennizzi alle imprese

La Regione Toscana riconoscerà alle aziende zootecniche un rimborso per i danni causati dalla predazione da parte di lupi.

Nel bilancio regionale sono stati riservati 500mila euro con i quali potranno essere indennizzate per i danni da predazione provocati dal lupo al bestiame allevato, le piccole, medie e micro imprese che svolgono attività di allevamento zootecnico di tipo ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui Upz (Unità produttiva zootecnica) è situata nel territorio regionale.

La concessione del contributo è subordinata all’accertamento del danno da predazione da parte del veterinario dell’azienda Usl territorialmente competente e all’applicazione in azienda di almeno una misura di prevenzione (a tutela e protezione degli animali allevati) da parte dei beneficiari, quali: recinzioni di sicurezza, strutture ad uso ricovero e cani da guardiania.

“E’ opportuno garantire sostegno agli allevatori ed alle aziende danneggiate – ha detto la vicepresidente e assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi -. La Regione ogni anno si impegna nel reperire risorse per indennizzare tutti coloro che ne hanno diritto, con procedure più snelle, compreso lo smaltimento delle carcasse, in modo da diminuire sia il danno economico che l’aggravio procedurale per gli allevatori che vengono a trovarsi in questa spiacevole situazione”.

Le domande potranno riguardare i danni da predazione subiti dalle aziende zootecniche tra il 1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025. Dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo di Artea direttamente al Settore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale responsabile dell’istruttoria, immediatamente dopo l’avvenuta certificazione da parte del veterinario dell’Azienda Usl dell’avvenuto evento predatorio, e comunque entro i 60 giorni successivi alla data dell’evento predatorio.