“Valori Bio”: ecco il programma gratuito di formazione e informazione per le aziende agricole maremmane

Grosseto. Al via il progetto “Valori Bio”, bando vinto dal Distretto biologico della Maremma toscana e finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinato a promuovere l’agricoltura biologica sul territorio.

A partire da lunedì 24 febbraio e fino a giovedì 13 marzo, le aziende agricole presenti sul territorio del Distretto biologico della Maremma toscana potranno fare richiesta per partecipare gratuitamente a un programma di formazione e informazione che comprende percorsi partecipativi, seminari, conferenze e altre iniziative volte a sensibilizzare e diffondere la cultura della produzione biologica.

Per partecipare, le aziende interessate potranno scaricare la manifestazione di interesse dal sito web del Distretto al link https://distrettobiologicomaremma.com/bando-ministeriale-distretto-biologico-della-maremma-toscana/, compilarla e inviarla, unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante, all’indirizzo e-mail segreteria@distrettobiologicomaremma.com.

Il progetto, dal valore complessivo di oltre 300mila euro, offre alle imprese del settore un’opportunità unica per migliorare la propria formazione e aggiornamento, aspetti fondamentali per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione.

Come sottolineato dal presidente del Distretto biologico della Maremma toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, “non lasciatevi sfuggire questa grande opportunità. Investire nella formazione e nell’aggiornamento è essenziale per il futuro delle nostre aziende, dei nostri dipendenti e del nostro territorio. Il Distretto, grazie a questo progetto, mette a disposizione gratuitamente percorsi che aiuteranno a sviluppare e rafforzare la cultura dell’agricoltura biologica. Chi non fosse ancora associato, invito a farlo per non perdere questa e altre opportunità di crescita che il Distretto continua a promuovere”.

Le aziende che invieranno la propria manifestazione di interesse entro la scadenza del 13 marzo compreso saranno contattate per partecipare alle attività in programma nei mesi successivi.