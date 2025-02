Attacchi alle greggi: due aziende maremmane colpite in poche ore dai predatori

Grosseto. 60 allevamenti hanno subito una o più predazioni in meno di un anno in Maremma. Oltre 200 gli animali azzannati e uccisi tra pecore, agnelli, asini e vitelli.

Numeri che fanno impressione estrapolati dalla mappa delle predazioni di Coldiretti, che dall’aprile dello scorso anno registra e certifica gli episodi di predazione a danno dei pastori.

Due i massacri consumati in poche ore nell’ultimo fine settimana: all’azienda di Carmelo Masala, decano dei pastori di Manciano, e all’azienda agricola del giovane allevatore Simone Parrucci, a Ripescia.

L’ennesima carneficina ha coinvolto l’allevamento di Carmelo Masala, che alleva uno dei greggi più importanti della Maremma. Le predazioni hanno portato ad un crollo della produzione del latte: 100mila litri solo nell’ultimo anno. Un ammanco che, oltre alla perdita dei capi, si traduce in un’immediata perdita di fatturato e sostenibilità economica che è la principale ragione della “fuga” dei pastori dalle campagne e del mancato ricambio generazionale.

Anche l’ovile di Parrucci è stata colpita, per la seconda volta, in pochi giorni. Appena fuori dall’uscio di casa, sulla strada, il cartello della campagna #salviamoipastori ci ricorda che quella è terra di lupi. “Non sono al sicuro nemmeno nelle loro stalle. Il lupo è riuscito a trovare il modo di entrare ed uscire per ben due volte in pochi giorni trovando sempre il modo di aggirare la recinzione – denuncia Parrucci – Ho perso il conto delle predazioni che ho subito in questi anni. La convivenza con il lupo è diventata insostenibile. Per questo c’è bisogno di accelerare sul declassamento della specie a livello comunitario per poter attuare poi piani di gestione come accade per il cinghiale e le altre specie della fauna selvatica”.

Numeri oggettivi e scientifici sul numero di branchi che oggi non ci sono, e quelli che ci sono, sono datati, che hanno portato Coldiretti, insieme a Federcaccia, a lavorare per realizzare – e l’auspicio è coinvolgere altri attori – un monitoraggio regionale che diventa fondamentale nel momento in cui l’Italia recepirà la direttiva dell’Unione Europea, permettendo agli organi decisori e le istituzioni di elaborare e mettere in campo strategie e piano di gestione del lupo.

“Il lupo non è più una specie a rischio estinzione, mentre lo stanno diventando i pastori che faticano sempre di più a presidiare zone spesso marginali ed interne e garantire la materia prima per produrre le nostre Dop, come il Pecorino toscano ed il Pecorino delle Balze volterrane, prodotti lattiero-caseari di qualità che oggi sono a però rischio proprio per la mancanza di latte causata dalla chiusura delle stalle – spiega Simone Castelli, presidente di Coldiretti Grosseto –. Oggi non esiste un censimento regionale dei lupi che sia oggettivo, scientifico e realistico, ma solo stime. La sua presenza è ormai acclarata in tutti gli habitat, ha colonizzato anche centri urbani, dove vive a pochi chilometri di distanza, e le zone costiere. Avere dati è importante per sapere quale approccio impiegare per ridurre i conflitti laddove, come nel caso degli allevamenti, rappresentano una minaccia per la loro sopravvivenza o nel caso della popolazione un potenziale pericolo. Nessuno vuole avviare una caccia al lupo, ma semplicemente ristabilire una convivenza sostenibile”.

Foto di archivio