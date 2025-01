“Caporalato in Maremma”: un convengo per parlare dell’illegalità

Gavorrano (Grosseto). Domani, sabato 18 gennaio, alle 9.30, nella sala convegni degli ex Bagnetti di Gavorrano, si terrà un importante convegno dal titolo “Caporalato in Maremma: uno sguardo sull’Italia dell’illegalità“, organizzato da Comune di Gavorrano, Regione Toscana e Provincia di Grosseto in collaborazione con Avviso Pubblico, Cia Grosseto, Cgil, Legambiente e Libera “contro le Mafie”.

L’evento intende porre l’attenzione su una delle più gravi piaghe del mondo del lavoro agricolo e sulle strategie per contrastare il fenomeno del caporalato, con particolare focus sulla realtà maremmana e toscana.

Il programma

Ecco il programma dell’evento:

saluti istituzionali di Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto;

introduzione di Massimo Borghi, assessore alla legalità del Comune di Gavorrano e coordinatore regionale di Avviso Pubblico;

interventi di Leonardo Marras, assessore regionale alle attività produttive, Claudio Capecchi, presidente di Cia Grosseto, Angelo Gentili, presidente di Legambiente Grosseto, Claudio Renzetti, rappresentante della Cgil Toscana, Jean Rene Bilongo, rappresentante di Flai Cgil nazionale e dell’Osservatorio Placido Rizzotto, noto esperto nazionale nella lotta al caporalato e al lavoro irregolare.

Moderazione da parte di Andrea Benini, ex sindaco di Follonica.

Tra gli interventi di spicco, la presenza di Jean Rene Bilongo, figura di riferimento a livello nazionale per la sua instancabile azione contro il caporalato e per la tutela dei diritti dei lavoratori agricoli. Bilongo, attraverso il suo ruolo nell’Osservatorio Placido Rizzotto, porta un contributo essenziale per comprendere le dinamiche dello sfruttamento lavorativo e proporre soluzioni efficaci.

“Questo incontro vuole rappresentare un momento di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, sindacati e società civile per analizzare le dinamiche di sfruttamento lavorativo e individuare percorsi condivisi per combattere il fenomeno – commentano il sindaco Ulivieri e Massimo Borghi, assessore per la legalità del Comune di Gavorrano -. Il caporalato non è solo un problema di illegalità, ma una questione di diritti umani e dignità lavorativa. Questo evento offre un’occasione unica per approfondire il tema e discutere di politiche concrete di prevenzione e contrasto.”

L’iniziativa è aperta al pubblico e gratuita.