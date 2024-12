Rinnovato il protocollo contro il caporalato in agricoltura

E’ stato rinnovato il “Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, lo strumento con il quale la Regione Toscana, con gli altri firmatari, contribuisce a innalzare i livelli di legalità, salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura.

Firmato da Regione Toscana, Direzione interregionale del lavoro del Centro, Inps – Direzione regionale Toscana, Inail – Direzione regionale per la Toscana, Confederazione Cgil Toscana, Flai-Cgil Toscana, Confederazione italiana sindacati lavoratori.

Coldiretti Toscana, Cia Toscana, Confagricoltura Toscana, Agci Toscana, Lega regionale Toscana Cooperative e Mutue, Confcooperative Toscana; il protocollo impegna le istituzioni e le parti sociali coinvolte, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, a perseguire gli impegni assunti con il protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, sottoscritto la prima volta nel 2016, e a operare sul territorio regionale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il connesso fenomeno del caporalato.

Tre gli assi principali su cui ci si muove: attivare interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione; promuovere azioni concrete a garanzia delle condizioni di legalità nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo.

“Il rinnovo di questa intesa preziosa – afferma la vicepresidente della Regione e assessore regionale a agricoltura e sviluppo rurale Stefania Saccardi – consente un consolidamento dell’impegno che abbiamo avviato contro lo sfruttamento della manodopera illegale e conferma la direzione intrapresa verso un sistema produttivo agroforestale sempre più responsabile e un lavoro agricolo con maggiori tutele e dignità. Grazie a questo grande lavoro di squadra condotto assieme al tavolo regionale, continuiamo a offrire a chi fa impresa in agricoltura la possibilità di agire con maggiore consapevolezza e serenità”.

“Dove c’è legalità c’è maggiore salute e sicurezza dei lavoratori e di chi fa impresa – commenta l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini -. Questo documento dà un contributo fondamentale per qualificare e tutelare il lavoro nelle nostre campagne e diffondere una più ampia cultura della sicurezza. E’ un importante strumento di prevenzione, che consente ai datori di lavoro di acquisire maggiore consapevolezza di quanto è necessario fare per tutelare i diritti dei lavoratori. Proseguiranno controlli e ispezioni per il rispetto delle norme, ma il coinvolgimento e la collaborazione dei datori di lavoro sono fondamentali per un effettiva riduzione degli infortuni e delle malattie professionali”.

“Il rispetto dei diritti di lavoratrici e lavoratori è al centro del nostro impegno quotidiano – afferma l’assessore regionale alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini -. Rinnovando questo importante protocollo di intesa vogliamo riconfermare e rafforzare il nostro impegno contro lo sfruttamento lavorativo, a partire da prevenzione e controllo nel settore agricolo, favorendo un corretto incrocio tra domanda e offerta di lavoro grazie alla nostra rete regionale di Centri per l’Impiego. L’obiettivo è dunque quello di ribadire che il lavoro deve essere sicuro, giustamente retribuito e non può diventare mai sfruttamento, nè in agricoltura, nè in altri settori”.

