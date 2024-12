“Igp Toscano Capalbio”: menzione territoriale aggiuntiva nel disciplinare di produzione del Consorzio

Capalbio (Grosseto). Capalbio ora può fregiarsi della menzione aggiuntiva grazie al disciplinare di produzione del Consorzio olio extravergine di oliva toscano.

L’Oevo “Igp Toscano”, dunque, con la menzione aggiuntiva di Capalbio, è una nuova indicazione territoriale che diviene strumento per evidenziare, in modo ancor più stringente, la comunione tra l’identità, la riconoscibilità e il potere evocativo del territorio con la garanzia e la tutela verso il consumatore. Sarà dunque l’azienda biologica Clivio degli ulivi a vantare per prima (e attualmente l’unica) la menzione in ottemperanza al disciplinare del Consorzio olio extravergine di oliva toscano.

“È una grande soddisfazione – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini – quando un’impresa, qualificando il proprio prodotto, qualifica e promuove il proprio territorio. Non possiamo che ringraziare dunque Clivio degli ulivi, azienda biologica locale che vanta oli pluripremiati a livello internazionale, e la proprietaria Laura Maria Berti”.

Capalbio quindi si aggiunge, tra le altre, a realtà geografiche come Bolgheri, le Colline senesi, di Arezzo, di Firenze, i Monti pisani e Seggiano. “Il risultato ottenuto – spiega l’assessore all’agricoltura Federico Bordo – rappresenta un grande traguardo per tutto il territorio capalbiese. Sperando che altre aziende biologiche possano intraprendere questo percorso, ringrazio a nome dell’amministrazione la proprietaria Laura Berti per la conseguente valorizzazione dell’area locale e per l’impegno puntualmente profuso all’interno del consiglio d’amministrazione del Distretto biologico della Maremma”.

La qualifica “Igp Toscano” è conseguita dai produttori del settore che sottopongono annualmente il proprio olio alla verifica, svolta dal Consorzio olio extravergine di oliva toscano, del rispetto di rigorosi requisiti organolettici e di tracciabilità, rilevabile tramite il codice univoco posto sul collarino di ciascuna bottiglia.

“La nostra azienda – commenta Laura Maria Berti, proprietaria dell’azienda biologica Clivio degli Ulivi – è la prima e attualmente l’unica realtà del territorio di Capalbio ad aver certificato in ottemperanza al disciplinare del Consorzio Igp Toscano la propria origine territoriale. Ogni bottiglia, infatti, potrà così narrare l’unicità di questo territorio e questo ci rende profondamente orgogliosi”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti www.cliviodegliulivi.it e www.oliotoscanoigp.it.