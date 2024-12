Primo convegno del bio-distretto Colline della Pia: il programma

Gavorrano. “Il futuro parla biologico: nuove potenzialità di sviluppo per il bio-distretto tra cultura, sostenibilità ed innovazione”: è questo il titolo della prima edizione del bio-convegno organizzato dal bio-distretto Colline della Pia, in collaborazione con Far Maremma, in programma venerdì 13 dicembre alle 15 al centro congressi di Gavorrano, in località I Bagnetti.

Un evento che nasce dall’idea di rafforzare la cultura delle coltivazioni biologiche in Maremma e che intende essere il primo di una serie di appuntamenti annuali dedicati ai temi del biologico, della sostenibilità, della tutela ambientale e delle innovazioni nel settore agricolo. L’obiettivo è quello di creare un momento di confronto e approfondimento sulle grandi potenzialità dell’agricoltura biologica, puntando a conferire al bio-convegno la dignità di autorevole punto di riferimento per operatori di settore, esperti, opinion leader/maker o anche di semplici appassionati. La valenza formativa dell’iniziativa sottolinea chiaramente questo intento, tant’è che la partecipazione al bio-convegno è valevole come corso di formazione accreditato, ai fini dell’ottenimento di Crediti formativi professionali (Cfp).

Il programma

Un parterre di relatori d’eccezione caratterizzerà questa prima edizione, con interventi di professionisti e autorità nel settore agricolo e agroalimentare di caratura nazionale. Si comincia infatti alle 15 con i saluti istituzionali del sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, e si proseguirà con la seguente scaletta:

ore 15.20 Dr. Claudio Cantini (Cnr): “Specie e varietà di piante arboree in un contesto produttivo di agricoltura biologica”;

Dr. Claudio Cantini (Cnr): “Specie e varietà di piante arboree in un contesto produttivo di agricoltura biologica”; ore 15.40 Dr. Marco Scanu (Direttore di Tenimenti in Toscana): “Prospettive dell’extra vergine biologico”;

Dr. Marco Scanu (Direttore di Tenimenti in Toscana): “Prospettive dell’extra vergine biologico”; ore 16.00 Prof. Claudio Saragosa (Università di Firenze): “Qualità ambientale e nuove produzioni agricole”;

Prof. Claudio Saragosa (Università di Firenze): “Qualità ambientale e nuove produzioni agricole”; ore 16.20 Pa Alessio Guazzini (presidente dell’associazione Drago): “Esperienze di lavoro e di mercato di prodotti agricoli bio”;

Pa Alessio Guazzini (presidente dell’associazione Drago): “Esperienze di lavoro e di mercato di prodotti agricoli bio”; ore 16.40 Dr. Claudio Seghi (Slow Food Monteregio): “Educazione alimentare per conoscere ciò che mangiamo”;

Dr. Claudio Seghi (Slow Food Monteregio): “Educazione alimentare per conoscere ciò che mangiamo”; ore 17.00 Dr. Fabio Rosso (direttore del Cipa-At Grosseto): “DSS in agricoltura”;

Dr. Fabio Rosso (direttore del Cipa-At Grosseto): “DSS in agricoltura”; ore 17.20 dibattito pubblico e interventi del pubblico;

dibattito pubblico e interventi del pubblico; conclusioni a cura del Dr. Fabio Fabbri.

Adriano Baiguini, presidente del bio-distretto Colline della Pia, sottolinea: “Il nostro bio-convegno nasce con l’intento di sensibilizzare e informare sul valore del biologico, con uno sguardo al futuro. È fondamentale creare momenti di confronto tra esperti e territorio per far emergere il potenziale innovativo e sostenibile del nostro settore agricolo. Vogliamo che questa sia la prima di tante edizioni che consolidino il bio-distretto come punto di riferimento per la cultura del biologico e contribuiscano a far diventare l’alta Maremma il luogo eletto dell’agricoltura biologica in tutta Italia”.

L’evento è gratuito ed aperto al pubblico.