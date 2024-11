Attrarre investimenti nell’agroalimentare: se ne parla in un convegno alla Sala Eden

Grosseto. Il Comune di Grosseto organizza un importante incontro sull’attrattività del territorio del capoluogo e della Maremma in generale nella filiera agroalimentare, rivolto a imprese, professionisti ed Enti locali.

L’appuntamento dal titolo “Attrarre investimenti nel settore agroalimentare: opportunità e sfide” si svolgerà il prossimo 27 novembre nella sala Eden, sulle Mura di Grosseto, dalle 9.30 alle 13.30.

Nell’occasione saranno approfondite le potenzialità del settore agroalimentare, al fine di costruire un futuro di crescita e sviluppo con ricadute su tutto il territorio della Maremma toscana. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’iniziativa InvestinGrosseto che il Comune di Grosseto sta portando avanti in collaborazione con Promo P.A. Fondazione e che prevede il rafforzamento delle attività di attrazione, accompagnamento e assistenza alle imprese, oltre che la ridefinizione di un’offerta territoriale attrattiva.

Il progetto ha portato alla realizzazione di un portale dedicato (www.investingrosseto.it), nel quale è veicolata l’offerta materiale e immateriale del territorio e nel quale sono messe in evidenza anche le eccellenze della filiera agricola e agroalimentare.

L’evento sarà un’occasione di confronto sui fattori di competitività e sulle opportunità offerte dal territorio, ma permetterà anche di veicolare le opportunità del distretto biologico, soggetto giuridico nuovo che mette in rete sette Comuni del territorio (Grosseto, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Scansano) e le aziende agricole operanti nel settore biologico, con l’obiettivo di concorrere attivamente allo sviluppo del territorio valorizzando le produzioni biologiche e naturali.

La mattinata sarà strutturata in due parti.

La prima sarà focalizzata sulle prospettive di investimento nel settore agroalimentare a livello nazionale e regionale e vedrà la partecipazione di relatori di rilievo, quali Fabio Vitale, direttore generale di Agea, (Agenzia per le erogazioni in agricoltura); Massimo Calzoni, responsabile promozione servizi e accompagnamento di Invitalia, e di Filippo Giabbani, responsabile attività internazionali e attrazione degli investimenti – Invest in Tuscany.

La seconda parte sarà invece dedicata a due temi di approfondimento: le opportunità nella filiera del biologico e nell’agricoltura convenzionale e le strategie e le opportunità del nuovo Piano strutturale del Comune di Grosseto per favorire l’imprenditorialità rurale. Parteciperanno, oltre al sindaco e presidente del Distretto biologico Maremma Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Marcello Mele e Daniele Antichi, dell’Università di Pisa. Presenti anche il vicesindaco Bruno Ceccherini, il dirigente Marco De Bianchi e il responsabile del servizio forestale e politiche agricole Michele Angeli.

Chiuderanno l’incontro gli interventi delle associazioni di categoria agricole che porteranno il loro punto di vista sulle opportunità della filiera.