Il sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura Patrizio La Pietra in visita a Grosseto

Grosseto. Questa mattina, il sottosegretario di Stato per l’agricoltura e sovranità alimentare, Patrizio La Pietra, si è recato nel territorio grossetano per incontrare il collegio toscano degli olivicoltori Ol.Ma. e visitare alcune importanti realtà produttive. Il sottosegretario La Pietra è stato accompagnato dalla senatrice Simona Petrucci e dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luca Minucci.

“Ringrazio di cuore il sottosegretario La Pietra – dichiara la senatrice Petrucci – non tanto per essere stato qui oggi, a incontrare aziende e associazioni nel campo della produzione di olio, quanto per l’attenzione costante del Governo nei confronti del tessuto socio-economico del nostro territorio. La sua presenza qui oggi è un segnale di attenzione verso le nostre eccellenze locali, ma soprattutto rappresenta un passo concreto per tutelare le aziende del settore e promuovere il made in Italy, valorizzando la qualità e la tradizione che caratterizzano il nostro olio. È fondamentale supportare queste realtà, affinché possano continuare a crescere e contribuire all’economia locale, mantenendo alto il prestigio dei prodotti italiani sia a livello nazionale che internazionale.”

“Sono stato felice – commenta il sottosegretario La Pietra – di ritrovarmi a stretto contatto con i produttori di olio del grossetano, che rappresentano e valorizzano ogni giorno il cuore pulsante della qualità e della tradizione italiana. È nostro dovere sostenere queste realtà e garantire che il loro lavoro venga costantemente tutelato, così da crescere ancora di più e affrontare al meglio le sfide del mercato”.

“A nome di Fratelli d’Italia della provincia di Grosseto, desidero esprimere un sentito ringraziamento al sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra, per la visita odierna nel nostro territorio e per l’incontro con il collegio toscano degli olivicoltori Ol.Ma. e con le aziende locali del settore. La presenza del sottosegretario è un segnale di grande attenzione da parte del Governo verso le eccellenze del nostro territorio, in particolare il comparto olivicolo, che rappresenta una delle tradizioni più radicate e prestigiose della Maremma”. È quanto dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto Luca Minucci.

“L’incontro avvenuto stamattina – prosegue Minucci – dimostra concretamente la volontà di questo Governo di ascoltare e sostenere le realtà produttive locali, valorizzando il loro impegno nel mantenere alta la qualità dei prodotti italiani. L’olio extravergine d’oliva della Maremma e della Toscana, simbolo di tradizione e qualità riconosciuto a livello internazionale, merita di essere tutelato e promosso con azioni mirate”.

“Fratelli d’Italia si è sempre battuta per la difesa delle nostre eccellenze agroalimentari e per questo siamo fieri di vedere che l’Esecutivo sta rispondendo con prontezza alle esigenze di chi lavora quotidianamente per tenere alto il nome del Made in Italy. La sensibilità dimostrata dal sottosegretario La Pietra verso il nostro tessuto economico e produttivo è lampante e la dimostrazione l’abbiamo avuta durante la visita di stamattina. Siamo certi che il dialogo e la collaborazione proseguiranno, permettendo al nostro territorio di affrontare con maggiore forza le future sfide del mercato globale”, conclude Luca Minucci.

L’incontro con il sindaco di Grosseto

“La visita del sottosegretario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e delle foreste, il senatore Patrizio La Pietra, oggi a Grosseto, dove nel primo pomeriggio ha incontrato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e presidente del Distretto biologico della Maremma toscana, rappresenta un segnale molto importante per tutta la Maremma e la provincia di Grosseto di quanto il Governo Meloni sia vicino alle problematiche legate al comparto agricolo, e non solo, di questa parte di territorio della Toscana”.

A dichiararlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente della commissione Ambiente della Camera dei Deputati, a margine dell’incontro avvenuto nella sede del palazzo comunale di Grosseto, tra il sottosegretario La Pietra e il sindaco Vivarelli Colonna.

“Il Distretto biologico della Maremma Toscana – prosegue Rossi –, una delle maggiori eccellenze della Maremma e del Made in Italy in questo comparto, si caratterizza per la particolare tutela e la promozione del nostro territorio, in special modo di quello legato all’agricoltura biologica, con l’obiettivo di promuovere la produzione biologica e incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, al fine di garantire la tutela degli ecosistemi al servizio di un’economia circolare”.

“Il biologico è un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze prodotte dalla sintesi chimica come concimi, diserbanti e insetticidi. Anche questo è un modo di promuovere l’agricoltura, attraverso il recupero delle tradizioni, delle eccellenze e delle tipicità locali, tenendo conto anche dei valori utili alla sostenibilità ambientale”, conclude Fabrizio Rossi.