Distretto biologico: il Ministero dichiara ammissibile il progetto dedicato alle aziende

Grosseto. Buone notizie per il Distretto biologico della Maremma toscana: il progetto “I valori dell’agricoltura biologica per lo sviluppo biologico del territorio – Valori bio”, presentato lo scorso aprile nell’ambito del bando promosso del Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, è stato dichiarato ammissibile dalla Commissione. Nello specifico, il progetto prevede un importo di oltre 322mila euro destinati ad attività di promozione, workshop e incontri diretti con le aziende biologiche.

“È una grande soddisfazione – commenta il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna – vedere riconosciuti i nostri sforzi. Questo risultato testimonia l’impegno costante del Distretto nell’elaborare e realizzare progettualità concrete che promuovono l’agricoltura biologica e tutti gli attori locali. Siamo convinti che investire in pratiche agricole sostenibili sia fondamentale non solo per il nostro territorio, ma anche per il benessere delle comunità e per la salute dell’ambiente.

Il progetto candidato mira ad ampliare la nostra rete e di creare sinergie, valorizzando ulteriormente i nostri prodotti. Ora ci apprestiamo ad affrontare la fase successiva, in cui attendiamo con fiducia la conferma del finanziamento per il Distretto, certi del valore della nostra candidatura e che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di opportunità e crescita”.