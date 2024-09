Elezioni Consorzio di Bonifica: Coldiretti scende in campo con una propria lista

Grosseto. Con “Bonifica Amica” per un nuovo protagonismo degli agricoltori all’interno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Gli imprenditori agricoli della Maremma e del Senese scendono in campo con una propria lista per guidare per i prossimi anni l’ente che si occupa della gestione e della manutenzione del reticolo idrico minore, garantire la sicurezza del territorio e prevenire allagamenti attraverso opere, interventi ed investimenti. La lista è promossa da Coldiretti Grosseto e Coldiretti Siena.

I candidati saranno presentati ufficialmente giovedì 12 settembre alle 11.00 nella sede di Coldiretti Grosseto, in via Roccastrada 2 dal presidente provinciale, Simone Castelli. La presentazione sarà coordinata dal direttore provinciale, Milena Sanna. Le elezioni consortili, da cui saranno eletti i componenti della nuova assemblea e successivamente il presidente, si terranno dal primo al 5 ottobre 2024.

