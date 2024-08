Torna la Fiera di Ghirlanda: il programma delle iniziative

Massa Marittima (Grosseto). È tutto pronto per accogliere l’edizione 2024 della Fiera di Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima: sabato 31 agosto, dalle 9 fino alle 20, torna la rassegna agrozootecnica delle Colline Metallifere con tante iniziative per tutte le età, per vivere il clima di festa tipico delle fiere agricole di una volta. Ingresso libero.

Nell’area adibita alla mostra del bestiame, gli allevatori esporranno i propri animali, tra i quali sarà possibile ammirare cavalli, bovini e anche caprette e pecore. Quest’anno ci sarà una parte della fiera riservata alla mostra dei trattori d’epoca e poi il mercato tradizionale con numerosi banchi di articoli del settore agricolo e non solo, abbigliamento e prodotti tipici locali.

Molto ricco è inoltre il programma degli eventi e delle attività che è possibile fare durante la fiera: dalla bellissima esibizione della Compagnia sbandieratori e musici della Società dei Terzieri di Massa Marittima prevista nel pomeriggio; agli spettacoli equestri fino all’esibizione dei Butteri dell’alta Maremma e dell’unità cinofila Vab. E poi ancora lo spazio Ponylandia, pensato per avvicinare i bambini al cavallo, il maneggio gratuito per bambini e adulti, le passeggiate a cavallo. Non mancheranno l’animazione per bambini e gli spettacoli degli artisti di strada durante tutta la giornata. Alla fiera ci sarà infine uno spazio dedicato al mondo bike con possibilità, per i più piccoli, di fare prove in mountain bike.

L’evento è organizzato dal Comune di Massa Marittima e dall’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, in collaborazione con la Società dei Terzieri di Massa Marittima e l’associazione Le Brutte Persone.

“Quest’anno la mostra del bestiame sarà curata dall’associazione regionale Allevatori della Toscana – sottolinea Lorenzo Balestri, consigliere comunale con delega all’agricoltura –, è quindi una bella novità che annunciamo con soddisfazione insieme alla presenza dei Butteri d’alta Maremma, e che ci consentirà di far crescere ulteriormente la Fiera di Ghirlanda, a cui l’amministrazione comunale tiene moltissimo, come appuntamento atteso dal mondo agricolo, sempre più apprezzato dai cittadini e anche dai turisti.”

“Di solito la Fiera di Ghirlanda si svolge il 1° settembre, ma quest’anno viene anticipata al 31 agosto – spiega Grazia Gucci, assessora alle attività produttive e al commercio di Massa Marittima –, come si usa fare solitamente negli anni in cui il 1° settembre ricade di domenica. In tale giorno della settimana, infatti, non viaggiano i camion, e quindi per spostare il bestiame, la fiera viene anticipata, o posticipata di un giorno a seconda delle necessità. Ringraziamo tutti i produttori e le aziende che anche quest’anno con la loro presenza renderanno speciale questo appuntamento.”

Bus navetta “Speciale Fiera”

Per garantire una viabilità più scorrevole, anche quest’anno il Comune di Massa Marittima ha messo a disposizione un bus navetta gratuito “speciale fiera” che collega dalla mattina (alle 10) alla sera Massa Marittima con Ghirlanda. L’ultima partenza da Ghirlanda per rientrare verso Massa Marittima è alle 19.30.

Le fermate da Massa Marittima a Ghirlanda sono: viale Risorgimento (ex piazza Mercato); via Corridoni, piazza XXIV Maggio, viale Nenni, ospedale, piazza Mazzini (Fonti Abbondanza), Ghirlanda (via Massetana). Al ritorno: Ghirlanda (via Massetana), ospedale, viale Risorgimento, via Corridoni, piazza XXIV Maggio, viale Nenni.