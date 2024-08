Giovani e donne, Coldiretti: “Contributi per chi vuole aprire un’impresa agricola”

Grosseto. Premi per favorire il primo insediamento di nuove aziende under 40, contributi a fondo perduti e mutui a tasso zero per giovani e donne che vogliono diventare imprenditori o subentrare ai famigliari.

Dai nuovi aiuti del piano di sviluppo rurale della Regione Toscana al bando nazionale “Più impresa” di Ismea: sono due le misure economiche che, insieme a sostenere il sogno imprenditoriali di ragazzi e ragazze, uomini e donne, puntano a spingere il ricambio generazionale e contrastare la piaga dello spopolamento.

A renderlo noto è Coldiretti Grosseto, impegnata a promuovere, informare ed accompagnare i potenziali imprenditori nel cogliere le opportunità dei bandi.

Sono 3.700 le aziende agricole oggi condotte da giovani e donne in Maremma, che stanno guidando la rivoluzione nelle campagne sfruttando appieno le potenzialità della multifunzionalità, introducendo nuove tecnologie e pratiche agronomiche ed intrecciando agricoltura e turismo, didattica, agricoltura sociale e la produzione di energia pulita allargando così le fonti di reddito.

“Quasi un’impresa agricola su due, nella nostra Maremma, è giovane e rosa. Ma questo ricambio è ancora troppo lento rispetto al numero di aziende condotte da imprenditori prossimi alla pensione. Ecco perché investire sui giovani e sulle donne che vogliono fare impresa in agricoltura è investire sul futuro delle nostre campagne e delle nostre montagne, estendendo i benefici della loro quotidiana presenza e del loro lavoro su tutta la collettività – spiega Simone Parrucci, delegato dei Giovani Coldiretti Grosseto -. E’ dare una chance concreta ai tanti ragazzi e ragazze che ogni giorno entrano nei nostri uffici con in tasca il sogno di aprire un’azienda agricola o allungare l’orizzonte dell’attività di famiglia, ma che molto spesso si infrangono di fronte anche all’insufficienza di risorse, oltre che dell’odiosa burocrazia. Davanti a noi abbiamo delle sfide difficilissime: accelerare il ricambio generazionale considerando che nei prossimi cinque anni raggiungerà l’età pensionabile quasi un imprenditore su due e creare la cornice per contrastare lo spopolamento delle aree più svantaggiate”.

I bandi

Due, come anticipato, bandi. Il primo, di emanazione regionale, è la sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Annualità 2024”, che mette a disposizione, per i beneficiari, 70mila euro per gli insediamenti in aree montane e 65mila in tutte le altre zone. Inserito nel progetto regionale “Giovani Sì” per l’autonomia dei giovani, il bando vuole incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori con l’obiettivo non solo di favorire il ricambio generazionale, ma anche di sostenere la permanenza degli under 40 nelle aree rurali. Le domande potranno essere presentate dal 18 settembre al 31 ottobre.

Il bando nazionale “Più Impresa“, la cui dotazione finanziaria è di 60 milioni di euro, è stato pubblicato da Ismea. Il bando finanzia investimenti fino a 1,5 milioni attraverso contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero per una durata massima di 15 anni e per un importo non superiore al 60% delle spese ammissibili ed inoltre attraverso contributi a fondo perduto per un importo non superiore al 35% delle spese, concessi a favore di micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti o da donne.

“Le novità di questa edizione – spiega Coldiretti Grosseto – riguardano le modalità ed i tempi di presentazione delle domande. Sarà infatti possibile predisporre e preconvalidare le domande dalle ore 12.00 del 29 luglio 2024 alle ore 12.00 del 30 settembre 2024, mentre la funzione di convalida delle stesse sarà attiva dalle ore 12.00 del 5 settembre alle ore 18.00 del 30 settembre. Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Il processo di presentazione sarà tutto telematico e basterà sottoscrivere digitalmente la domanda con la propria firma digitale per accedere alla convalida. Tutti i documenti potranno essere caricati sul nuovo portale senza controfirma dell’utente. Per avere maggiori informazioni sullo strumento e sulle modalità di partecipazione è possibile rivolgersi agli uffici Coldiretti sul territorio e visitare la pagina di Più Impresa”.

