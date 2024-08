Contributi dalla Regione per i giovani agricoltori, Piras: “Opportunità per il territorio”

Roccastrada (Grosseto). “Il bando della Regione Toscana annunciato dall’assessore Saccardi rappresenta una buona opportunità per i giovani del Comune di Roccastrada, un territorio a forte vocazione agricola”.

Così il consigliere della lista Limatola Sindaco Lorenzo Piras, delegato all’agricoltura, sui bandi che rientrano nel progetto Giovani Sì.

“Il settore agricolo – afferma Piras – dà un contributo importante al Pil del territorio, ma soprattutto c’è una forte riscoperta della qualità dei prodotti che si associano alla loro salubrità. La crisi di altri settori, inoltre, ha riavvicinato i giovani al mondo agricolo e lo hanno fatto con una maggiore specializzazione e attenzione alle tipicità, magari associate alle colture tradizionali del territorio”.

Da qui l’opportunità che viene dalla Regione. “Si tratta di un finanziamento – afferma Piras – che per il Comune di Roccastrada può arrivare fino ad un contributo a fondo perduto da 65mila euro per l’avviamento dell’attività. Potranno beneficiarne gli agricoltori fino a 41 anni di età”.

Per Lorenzo Piras c’è anche un altro aspetto importante. “Tornare ad occuparsi di agricoltura – sostiene il consigliere di maggioranza – vuol dire prendersi cura del territorio. Gli agricoltori, in collina così come in pianura, sono presidi importanti che garantiscono la sicurezza di un’intera comunità. I terreni abbandonati e lasciati incolti sono alla base di quei dissesti che vanno spesso a colpire la nostra regione che, per la sua conformazione, ha necessità di cura e conservazione delle aree di campagna e che vede affiancarsi gli agricoltori agli enti a tal fine preposti. Anche da qui l’importanza dei contributi per permettere ai giovani di avviare nuove attività”.

Il bando della Regione sarà aperto dal 18 settembre al 31 ottobre 2024 e può essere consultato all’indirizzo: https://giovanisi.it/bando/aiuto-allavviamento-di-impresa-per-giovani-agricoltori-2024/.