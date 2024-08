Incentivi per i giovani in agricoltura: pubblicato il bando della Regione

Castel del Piano (Grosseto). Interessante opportunità proposta dalla Regione Toscana ai giovani agricoltori, nell’ambito del progetto Giovanisì.

L’iniziativa prevede un sostegno per favorire l’insediamento di giovani agricoltori con l’obiettivo di aumentare la competitività del settore agricolo con un bando specifico di settore.

“Il bando è un’ottima opportunità – commenta Arianna Arezzini, assessore alla promozione del territorio del Comune di Castel del Piano – per tutti quei giovani presenti sul nostro comune che hanno mantenuto un legame con la propria terra. È una buona opportunità e spero in una risposta forte e numerosa, vista la vocazione rurale di buona parte del nostro territorio con le sue eccellenze dal punto di vista agricolo”.

Come presentare domanda

Possono presentare la domanda i giovani under 41 per ottenere un premio in conto capitale (a fondo perduto) di 65.000 euro finalizzato all’avviamento dell’attività agricola.

L’obiettivo è promuovere il ricambio generazionale in agricoltura, incentivando la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani. Tra gli obiettivi, ad esempio, si prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, la meccanizzazione aziendale, interventi di difesa passiva da animali selvatici, investimenti fondiari legati al miglioramento della gestione del paesaggio ed altre ulteriori possibilità.

Il bando sarà attivo dal 18 settembre fino alle ore 13 del 31 ottobre 2024 (Decreto n.17302 del 25-07-2024)

L’assessore Arianna Arezzini è a disposizione dei cittadini residenti nel comune di Castel del Piano interessati a voler usufruire delle possibilità offerte. Basterà inviare una mail all’indirizzo arianna.arezzini@comune.casteldelpiano.gr.it per fissare un appuntamento per chiarimenti, dubbi ed eventuali approfondimenti in materia.

Per informazioni: https://www.regione.toscana.it/-/insediamento-giovani-agricoltori-sre01