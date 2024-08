Dalla Regione contributi per i giovani agricoltori: “Opportunità imperdibile”

Scarlino (Grosseto). La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove l’insediamento di giovani agricoltori con l’obiettivo di aumentare la competitività del settore agricolo.

La Giunta regionale della Toscana, su proposta della vicepresidente Stefania Saccardi, ha approvato un bando per giovani agricoltori che sarà attivo dal 18 settembre al 31 ottobre 2024. I giovani under 41 potranno presentare domanda per ottenere un contributo a fondo perduto di 65mila euro per l’avviamento di attività agricole. Il premio sale a 70mila euro per gli insediamenti in aziende situate in aree montane.

«Si tratta di un’opportunità importante – spiega l’assessore di Scarlino Giorgio Maestrini, con delega all’agricoltura – per chi vuole affacciarsi nel settore dell’agricoltura. La nostra amministrazione intende rilanciare quest’ambito: presto sarà attivato l’ufficio Agricoltura all’interno del municipio proprio per sostenere gli agricoltori e aiutarli ad accedere ai bandi regionali, nazionali e europei. Non solo: aprirò personalmente anche un canale di ascolto, con un ricevimento dedicato alla categoria. Nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni».

Per accedere al bando regionale è a disposizione la pagina web https://giovanisi.it/bando/aiuto-allavviamento-di-impresa-per-giovani-agricoltori-2024/.