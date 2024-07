Agricoltura di qualità: quattro Comuni maremmani ricevono le “Spighe verdi”

Grosseto. Assegnate le “Spighe verdi” 2024 di Confagricoltura ai Comuni rurali.

La Maremma spicca in Toscana con quattro delle otto amministrazioni premiate. La nostra regione scende dal secondo al terzo posto in Italia, con otto località insignite.

Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello si confermano dunque Comuni virtuosi sulle politiche di gestione del territorio e di valorizzazione del patrimonio rurale, l’equivalente della Bandiera blu per le località balneari.

L’annuncio è stato dato nel corso delle premiazione che si è svolta a Roma, presso il Ministero della Cultura, alla presenza dai sindaci vincitori. In totale, in Italia sono state 75 le località che potranno fregiarsi, in questa nona edizione, del riconoscimento delle “Spighe verdi”, rispetto alle 72 dello scorso anno.

“Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto dei nostri Comuni – spiega il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi – perché confermarsi non è automatico, visto e considerato che Greve in Chianti e Fiesole per il 2024 non hanno ricevuto questo ambito riconoscimento”.

Le “Spighe verdi” sono strumenti di accompagnamento delle amministrazioni pubbliche verso la scelta delle strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

“Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema ‘Spighe verdi’ – continua Tocchi – , la Fondazione Fee Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità”.

Lo schema di valutazione è rigido e si basa su una serie di indicatori, come la partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, oltre alla qualità dell’offerta turistica e l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione.

“Ringrazio i Comuni ‘Spighe verdi’ – conclude Tocchi –, per i quali l’agricoltura ha un ruolo prioritario, perché solo con essa avviene la vera rivoluzione culturale”.