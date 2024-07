Confagricoltura si riunisce in assemblea: sarà discusso e approvato il bilancio

Grosseto. Mercoledì 24 luglio assemblea ordinaria dei soci di Confagricoltura Grosseto.

Alle 17, all’azienda agricola “Villa Passerini”, in via Rosellana 10Bis a Roselle, si ritroveranno i soci di Confagricoltura Grosseto per dare vita al momento più importante e di coinvolgimento dell’anno.

Il primo atto lo espleterà il presidente Attilio Tocchi, con una relazione illustrativa dell’attività annuale svolta dall’associazione e dei temi caldi sui quali si è incentrata l’azione sindacale per dare, al settore agricolo e alle imprese che ne fanno parte, sostegno e aiuto.

“In questo senso – commenta Tocchi – non siamo soddisfatti di una politica agricola europea che continua a penalizzare i nostri agricoltori. A pochi giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento europeo siamo pronti a dare il nostro contributo per riportare il settore primario italiano al centro dell’Europa”.

Il pomeriggio proseguirà con l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024. Al termine un momento conviviale con apericena a buffet.