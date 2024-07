Manciano è “Città dell’Olio”: il Comune entra nell’associazione nazionale

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano a fine aprile ha richiesto all‘associazione nazionale “Città dell’Olio” di poter aderire alla rete. Dopo le verifiche del caso, adesso è arrivata la conferma dell’accettazione della richiesta e quindi Manciano è ufficialmente entrata nel circuito delle città che promuovono una delle tradizioni più antiche del nostro Paese.

L’associazione infatti ha tra i suoi compiti principali la divulgazione della cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, la tutela e la promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo, la diffusione della storia dell’olivicoltura; la rete vuole poi tutelare il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, si occupa dell’organizzazione di eventi e dell’attuazione delle strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

«Un altro passo avanti per la promozione del nostro meraviglioso territorio – dichiarano il sindaco Mirco Morini e l’assessore al turismo, Andrea Caccialupi –: entrare in questo circuito rappresenta per Manciano una chance ulteriore per farsi conoscere e per attuare politiche di tutela del nostro patrimonio enogastronomico in generale. Intendiamo sfruttare al massimo le opportunità che l’associazione ci offrirà: la nostra adesione vuole essere propositiva e attiva. Solo mettendosi in rete possiamo riuscire ad emergere e a crescere».