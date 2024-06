500 ettari all’asta in Maremma con la Banca delle terre agricole: ecco dove

Grosseto. 500 ettari di nuovi terreni agricoli messi all’asta da Ismea per favorire la riorganizzazione e il rilancio dell’agricoltura italiana, promuovere la creazione di imprese agricole e valorizzare i territori.

Sono 14 i lotti proposti in provincia di Grosseto dei 26 in lista in Toscana, nell’ambito della Banca nazionale delle Terre agricole per un valore base d’asta complessiva di 4,5 milioni di euro. A dirlo è Coldiretti Grosseto in occasione dell’apertura dei termini per inviare le manifestazioni di interesse avvenuta il 31 maggio.

“L’accesso alla terra e al credito sono le principali criticità che i giovani che vogliono aprire un’azienda agricola incontrano – spiega Simone Parrucci, delegato Giovani Coldiretti Grosseto –. La mancanza di capitale fondiario, terreni ed i costi per acquistarli sono ostacoli spesso insormontabili che vanificano di molti ragazzi e ragazze che devono partire senza alcuna dote. A volte questi muri sono insormontabili con il risultato che molti progetti imprenditoriali rimangono sulla carta. Con il settimo bando di Ismea, sulla spinta di una serie di agevolazioni previste per i giovani, potrebbero nascere, nella nostra regione, ventisei nuove aziende agricole. Imprese, ma anche nuovi posti di lavoro che sono fondamentali per favorire il ricambio generazionale nelle nostre campagne dove c’è un grande bisogno di menti e braccia“.

In Maremma i giovani under 35 che guidano un’impresa agricola sono oltre 500, ma potrebbero essere di più: “Quasi ogni giorno si presentano nei nostri uffici giovani intenzionati ad aprire un’azienda agricola. – spiega Parrucci – In un caso su due questi progetti si infrangono contro le difficoltà di trovare terre a prezzi accessibili. La Banca delle Terre ha proprio questa funzione: mettere a disposizione soprattutto dei giovani la terra a condizioni agevolate”.

I lotti

Il lotto più grande, dei 14 all’asta in Maremma, si trova a Manciano: 161 ettari a 1,3 milioni di euro circa. Sempre a Manciano è localizzato un altro “piccolo” lotto da 20 ettari a 239mila euro. Sono 84 gli ettari a Santa Fiora per cui è possibile presentare manifestazione di interesse con base di partenza intorno ai 189mila euro. Tre i lotti a Cinigiano: 40 ettari a 534mila euro, 29 ettari a 283mila euro e 27 ettari a 194mila euro. Due i lotti a Grosseto di dimensioni molto simili: 15 ettari a 274mila euro e 11 ettari a 202mila euro. Due le opportunità nel Comune di Orbetello, dove sono ubicati un terreno di 12 ettari a 245mila euro ed un altro di 8 ettari da poco meno di 71mila euro, così come a Campagnatico, con un lotto di quasi 17 ettari a 121mila euro ed uno di 11 ettari a 95mila euro.

Nel caso di aggiudicazione per i primi 3 tentativi di vendita il pagamento del prezzo potrà avvenire ratealmente. Le rate di pagamento saranno semestrali e il piano di ammortamento è fissato per un periodo massimo di 30 anni. Requisiti, modalità di partecipazione e criteri di vendita sono disponibili al link dedicato nel sito www.ismea.it

