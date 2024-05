Obbligo svuotamento piscine negli agriturismi, Cia: “Bene cambiamento normativo della Regione”

(Grosseto). Cia Grosseto esprime il proprio plauso per l’approvazione della modifica legislativa riguardante l’obbligo di svuotamento periodico delle piscine negli agriturismi, aumentato da 1 a 3 anni.

“Questa modifica – sottolineano il presidente Claudio Capecchi e il direttore Enrico Rabazzi – rappresenta una battaglia portata avanti dalla Confederazione grossetana negli anni, come testimoniato dai numerosi incontri con l’attuale assessore Saccardi quando ricopriva il ruolo di assessore alla salute della Regione Toscana”.

“La modifica legislativa è un importante traguardo raggiunto grazie all’impegno congiunto delle associazioni agricole, artigianali, commerciali, industriali e alberghiere a beneficio di tutti gli agriturismi toscani – afferma Claudio Capecchi -. Questa proposta risponde alle esigenze sollevate da Cia Grosseto negli ultimi anni e ribadite recentemente, in accordo con Cia-Toscana, al presidente Giani e all’assessore Saccardi. È una risposta appropriata al cambiamento climatico, consentendo un uso più razionale dell’acqua senza compromettere l’attività degli agriturismi. Ora ci aspettiamo che il regolamento venga adottato tempestivamente”.

La deroga della Giunta regionale all’obbligo di svuotamento annuale delle piscine, estendendolo a tre anni, non compromette la sicurezza degli utenti, ma promuove un utilizzo più efficiente delle risorse idriche. L’autocontrollo e le analisi periodiche garantiranno il mantenimento degli standard igienico-sanitari delle piscine, apportando benefici all’ambiente e alle imprese agrituristiche, pur mantenendo elevati livelli di sicurezza per gli ospiti. Questa normativa semplifica la gestione delle piscine negli agriturismi, riducendo lo spreco d’acqua, risorsa vitale per l’agricoltura toscana, sempre più minacciata dalla siccità.

La soddisfazione è condivisa anche da Turismo Verde- Cia Grosseto per questa importante novità, annunciata dalla Giunta regionale con il via libera alla modifica legislativa sui requisiti igienico-sanitari delle piscine private ad uso collettivo, tra cui rientrano quelle degli agriturismi.