Coldiretti celebra i primi 80 anni di storia: convocata l’assemblea provinciale

Grosseto. 80 anni e non sentirli. Coldiretti, la prima organizzazione agricola d’Italia e d’Europa festeggia i suoi primi 80 anni di storia. E lo farà con una grande assemblea provinciale in programma martedì 30 aprile alle 10.00 al granaio della Tenuta Alberese (in località Spergolaia, lungo la Strada del Mare 25) ad Alberese per celebrare, e rivivere, i momenti salienti dell’attività sindacale, dalla nascita nel 1944, per opera di Paolo Bonomi, alle conquiste per il mondo agricolo fino alle nuove battaglie a tutela del reddito delle imprese, della salute dei cittadini e della salvaguardia del Made in Italy. Saranno 500 gli agricoltori soci della provincia di Grosseto che parteciperanno alla festa di Coldiretti.

In tutte le aziende agricole sventoleranno le bandiere gialle e campeggeranno in giro per l’Italia striscioni legati alle richieste contro le importazioni sleali, il falso made in Italy o quella per la richiesta di un piano invasi che, soprattutto in questo periodo storico, può e deve diventare un valido alleato contro i cambiamenti climatici.

L’assemblea

Tanti i temi al centro dell’assemblea: dalla revisione della Politica agricola comune all’abolizione del codice doganale, dalla raccolta firme per chiedere al prossimo parlamento dell’Unione Europea di rendere obbligatoria l’etichetta di origine su tutto il cibo a livello comunitario all’aumento dei controlli nei porti e nelle frontiere fino ai numerosi dossier europei modificati proprio grazie al lavoro e al pressing di coerenza di Coldiretti, come il regolamento sugli imballaggi e sul ripristino della natura, all’uso dei fitofarmaci, che avrebbe ridotto del 30% la produzione agricola. Ed ancora l’emergenza della fauna selvatic,a che causa milioni di euro di danni nelle campagne toscane ogni anno e rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale.

All’assemblea parteciperà il presidente provinciale, Simone Castelli. Modererà i lavori il direttore provinciale, Milena Sanna.

Per informazioni https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”.