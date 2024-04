Importanza degli agriturismi e le relative normative: al via gli incontri della Cia

Grosseto. Cia Grosseto prosegue la sua attività di sostegno e informazione verso gli associati e gli interessati, organizzando incontri zonali tematici per esplorare le questioni fondamentali legate al mondo dell’agricoltura.

Dopo il successo dell’incontro sulla nuova Pac, sono stati organizzati una serie di incontri dedicati agli agriturismi e alle normative ad essi collegate.

“L’agriturismo è un importante pilastro del tessuto socio-economico provinciale e per questo riveste un ruolo cruciale nella promozione dei territori e delle loro narrazioni – spiega Claudio Capecchi, presidente di Cia Grosseto –. Attraverso l’impegno incessante degli agricoltori, questi luoghi non sono solo un’integrazione di reddito delle aziende agricole, ma fungono da ponte tra passato e futuro, incarnando una fusione tra tradizione e innovazione. In altre parole è un mezzo straordinario di promozione non solo del nostro territorio, ma anche dei nostri prodotti tipici come il vino, l’olio, la nostra ortofrutta, il nostro miele e il nostro grano”

“Non solo strutture ricettive, dunque – aggiunge il presidente -, ma luoghi di pace immersi nella natura, dove i visitatori possono entrare in contatto diretto con il lavoro nei campi e assaporare le bellezze paesaggistiche consentendo ai visitatori di immergersi completamente nel tessuto sociale e culturale del territorio”.

Partendo da questa consapevolezza e con l’intento di rafforzare il ruolo degli agriturismi nel territorio, Alessia Stella, responsabile Turismo Verde di Cia Grosseto, evidenzia che “l’obiettivo principale di queste riunioni è quello di trasmettere e ricordare agli imprenditori gli adempimenti normativi in essere. Si affronteranno infatti tante tematiche specifiche, come per esempio gli obblighi normativi sulle piscine, le procedure burocratiche, i requisiti essenziali e gli eventuali aggiustamenti nei servizi offerti. Si cercherà di capire come valorizzare al meglio le produzioni locali e promuovere la cultura del territorio attraverso l’ospitalità agrituristica. Insieme agli associati, si analizzeranno prospettive e difficoltà nell’ottica di supportare quanto più possibile queste strutture, che sono un autentico patrimonio delle comunità rurali e che contribuiscono al loro sviluppo e alla loro valorizzazione”.

“Ci proponiamo di confrontarci sulle sfide che gli agriturismi affrontano nella gestione quotidiana, – conclude Stella – lavoreremo insieme per risolvere le eventuali incongruenze e sfruttando appieno le opportunità offerte da questo settore in continua evoluzione”.

Di seguito l’elenco delle riunioni pianificate ad oggi sulle varie zone:

Manciano , il 22 aprile, alle 10.30, a “Le Stanze”, in via Cavour 6;

, il 22 aprile, alle 10.30, a “Le Stanze”, in via Cavour 6; Scansano , il 6 maggio, alle 9.00, alla Cooperativa di Pomonte, Strada comunale della Fattoria Pomonte;

, il 6 maggio, alle 9.00, alla Cooperativa di Pomonte, Strada comunale della Fattoria Pomonte; Scarlino , il 7 maggio, alle 15.00, nella sala Auser del Puntone, in via di Poggio Spedaletto, al Puntone;

, il 7 maggio, alle 15.00, nella sala Auser del Puntone, in via di Poggio Spedaletto, al Puntone; Civitella Paganico, il 9 maggio, alle 15.00, nella sala della Misericordia, in via Biagio di Goro Ghezzi 4, a Civitella Paganico.

Sono da definire le riunioni per le zone di Pitigliano, Capalbio e Albinia, che in ogni caso saranno successive al 9 maggio.