Distretto biologico e opportunità per il settore: se ne parla in un convegno di Confagricoltura

Grosseto. Confagricoltura Grosseto, al fine di informare in merito ai vantaggi dell’agricoltura biologica, e conseguentemente sul marketing necessario e sul suo sviluppo commerciale, ha organizzato un convegno all’Antica Fattoria La Parrina per giovedì 22 febbraio, a partire dalle 10.30.

“Come associazione – ha spiegato il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi – abbiamo ritenuto opportuno approfondire circa le opportunità che l’agricoltura biologica potrebbe offrire agli imprenditori agricoli, anche in funzione della costituzione del Distretto biologico della Maremma toscana, che si caratterizza per essere un ambito produttivo in cui la tutela e la promozione dell’agricoltura biologica si coniugano con il recupero delle tradizioni, delle tipicità locali e dei valori della sostenibilità ambientale. Secondo i dati Artea del 2022, nei comuni della bassa Maremma interessati al convegno, Capalbio, Orbetello, Scansano, Magliano in Toscana e Manciano, si trova 66% della superficie biologica utilizzata in tutto il bio distretto”.

Il convegno

I lavori dell’incontro a La Parrina prevedono la partecipazione, dopo i saluti del direttore di Confagricoltura Grosseto, Paolo Rossi, del presidente del Distretto biologico della Maremma Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che farà il punto sullo stato dell’arte e sugli obiettivi del distretto, del formatore e consulente di marketing e comunicazione, Paolo Vozzi, che focalizzerà la sua attenzione sull’importanza del “Bio” nel posizionamento competitivo delle aziende agro alimentari e della Life business coach, Marta Guidoni, che presenterà il biocoaching.

Per chi volesse avere informazioni ulteriori o iscriversi, può scrivere all’indirizzo e-mail info@distrettobiologicomaremma.com.