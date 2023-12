Distretto biologico, si è riunito il consiglio direttivo: entrano 19 nuove associazioni

Grosseto.- Si è riunito oggi, nell’Aula delle Colonne della Fondazione polo universitario grossetano, il consiglio direttivo dell’associazione Distretto biologico Maremma Toscana.

Un momento di riflessione importante voluto dal presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna per discutere e illustrare i progressi compiuti negli ultimi mesi dal Distretto che, tra le altre cose, ha recentemente partecipato all’incontro di tutti i distretti biologici della Toscana a Volterra, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi.

Ma non solo. Il Distretto ha aderito gratuitamente anche a due bandi di concorso: il primo tra questi è il “The innovation in politics awards” (sezione sviluppo locale), il bando che ogni anno premia i politici creativi di tutta Europa, che hanno il coraggio di esplorare nuove strade per trovare soluzioni innovative alle sfide di oggi. Il Distretto, come illustrato dal presidente, ha inoltre partecipato al premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare”, il bando erogato da Fondazione Cogeme Ets, nato per premiare le realtà che nel corso dall’anno hanno realizzato, avviato, o anche solo approvato e autorizzato progetti, attività e/o servizi riferibili agli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 dall’Onu.

All’ordine del giorno anche l’avvio della campagna di raccolta delle manifestazioni di interesse in vista di possibili bandi pubblici. In questo senso, il Distretto biologico Maremma Toscana intende raccogliere manifestazioni d’interesse in merito alle esigenze d’investimento e alle connesse proposte progettuali delle imprese dei settori agricolo e della trasformazione e distribuzione agroalimentare in vista dell’apertura di eventuali bandi di finanziamento da parte del Ministero dell’Agricoltura e della Regione. Sarà possibile richiedere informazioni e inviare le proprie manifestazioni d’interesse entro e non oltre il 31 gennaio 2024.

Diciannove le nuove associazioni che entrano a far parte del Distretto biologico, il cui ingresso è stato votato all’unanimità da tutti i presenti. Approvata all’unanimità anche la proposta sulla valenza per l’anno 2024 della quota versata dai soci ordinari nel corso dell’anno appena concluso. Numerosi infine i progetti futuri illustrati dallo stesso presidente. In tal senso, Vivarelli Colonna ha anticipato la realizzazione di un convegno promosso da Banco Bpm in programma il 24 gennaio al Granaio lorenese alla presenza del professor Angelo Frascarelli. Un momento di alta formazione gratuito per tutti i soci.

In programma per il prossimo futuro anche due lezioni gratuite di bio-coaching a cura di Barbara Ciacci.