Il Distretto biologico della Maremma cresce: iscritte nuove 26 aziende biologiche

Grosseto. Oggi pomeriggio, nella sede della Cia, si è tenuta la riunione del consiglio di amministrazione del Distretto biologico della Maremma toscana.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

comunicazioni del presidente;

approvazione richieste di associazione;

chiusura campagna di ascolto attivata il 20 settembre scorso;

illustrazione al consiglio direttivo, per ratifica, della progettualità per l’anno 2024 finalizzata all’incontro del 24 novembre 2024 del tavolo regionale distretti biologici della Toscana.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in qualità di presidente, ha dichiarato che sono state apportate delle modifiche e dei miglioramenti al sito web del distretto. Ha inoltre annunciato che è arrivata la conferma del riconoscimento del cambio del nome in “Distretto biologico della Maremma Toscana” da parte della Regione. Durante la riunione è stata data notizia dell’apertura di un conto corrente bancario del Distretto.

Infine, il presidente ha fatto un resoconto della trasmissione di Tv9 a cui ha partecipato insieme a Milena Sanna, direttrice di Coldiretti, Ariane Lotti, vicepresidente di Confagricoltura, e Roberto Olivelli, presidente della Cia, per parlare del Distretto e ha spiegato di voler programmare nuove ospitate televisive ed uno spot per la sua promozione.

È stata confermata l’iscrizione di 26 nuove aziende biologiche all’interno dell’associazione.

Sono infine stati illustrati alcuni progetti che potrebbero entrare a far parte del programma del Distretto per il 2024.

“Sono davvero orgoglioso di come, passo dopo passo, la nostra creatura stia prendendo forma – spiega il presidente del Distretto biologico della Maremma Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Questo è un progetto che mi sta particolarmente a cuore e su cui sto lavorando con impegno e dedizione insieme a tutti gli associati. La speranza è sicuramente quella di continuare a crescere e portare avanti tutti gli obiettivi. Questo distretto dev’essere come una grande famiglia di aziende maremmane biologiche che collaborano e si migliorano a vicenda, sviluppando una vasta rete locale in grado d’interagire e integrare tutte le realtà presenti nel nostro territorio”.