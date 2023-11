“Bovinicoltura da carne in Maremma”: se ne parla in un convegno al Polo universitario

Grosseto. Una giornata di studio di particolare importanza, quella che si terrà venerdì 10 novembre nell’aula 4 della Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori, 43: nata dalla collaborazione dell’Accademia dei Georgofili sezione Centro Ovest con la Fondazione Polo universitario grossetano, affronterà uno dei temi più legati all’economia tradizionale maremmana, cioè l’allevamento dei bovini.

Il convegno “Bovinicoltura da carne in Maremma” avrà un prestigioso panel di relatori composto da docenti universitari e rappresentanti istituzionali.

Aprirà i lavori il professor Amedeo Alpi, presidente della sezione Centro Ovest dell’Accademia dei Georgofili, seguirà una tavola rotonda coordinata da Domenico Saraceno, agronomo ed Accademico dei georgofili, a cui parteciperanno esperti dei diversi settori della filiera produttiva.

L’evento, organizzato con lo scopo di offrire una panoramica sul comparto zootecnico, sulle innovazioni e le prospettive della produzione bovina, nonché sulle politiche regionali e sulla formazione dei consulenti, è aperto al pubblico ed ha il patrocinio degli Ordini della provincia di Grosseto dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, dei medici veterinari e del Collegio territoriale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

Questo il programma:

Ore 9.00 – Apertura dei lavori

Amedeo Alpi – Presidente sezione Centro Ovest Accademia dei Georgofili

Coordina Bruno Ronchi dell’Università della Tuscia, presidente del Comitato consultivo allevamenti e prodotti animali dell’Accademia dei Georgofili

Ore 9,15 – Allevamento del bovino da carne in Maremma, evoluzione e prospettive di innovazione

Marcello Mele, dell’Università di Pisa e del corso di laurea in Agribusiness dell’Università di Siena

Ore 9.45 – I servizi ecosistemici connessi all’allevamento del bovino da carne

Riccardo Primi, dell’Università della Tuscia

Ore 10,15 – Le politiche regionali per lo sviluppo del settore bovino da carne

Gennaro Giliberti, responsabile del settore produzioni agricole, vegetali e zootecniche della Regione Toscana

Ore 10.45 – Strumenti di valorizzazione della carne bovina: il progetto Bistecca alla fiorentina Stg

Giovanni Brajon, direttore sanitario dell’Istituto zooprofilattico Lazio-Toscana e presidente dell’Accademia della Fiorentina

Ore 11.15 – Il corso di laurea professionalizzante in Agribusiness per la formazione dei consulenti

Massimo Nepi, presidente del corso di laurea in Agribusiness dell’Università di Siena

Ore 11.45 – Tavola rotonda

Proposte per una filiera integrata del bovino da carne in maremma: allevamento; macellazione, mezzi tecnici, commercializzazione

Coordina Domenico Saraceno, dottore agronomo

Intervengono: Filippo Avidano, amministratore di Timanzo commercializzazione carne bovina della Maremma; Davide Ceccanti, di Unicoop Tirreno; Stefano Mengoli, presidente del Consorzio Tutela vitellone bianco dell’Appennino centrale; Roberto Nocentini, presidente dell’Associazione italiana allevatori; Jacopo Goracci, direttore tecnico della società agricola Tenuta di Paganico; Giovanni Sordi, direttore dell’Ente Terre regionali toscane; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente del Distretto biologico della Maremma.

Ore 12.45 – Conclusioni

Bruno Ronchi, dell’Università della Tuscia, presidente del Comitato consultivo allevamenti e prodotti animali dell’Accademia dei Georgofili.