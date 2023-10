Distretto biologico della Maremma: prende il via la campagna associativa

Orbetello (Grosseto). Parte nel segno dell’entusiasmo la cavalcata del Distretto biologico della Maremma: al via la campagna associativa.

Il punto informativo allestito a Gustatus, presso lo stand del Comune di Orbetello, dove è possibile reperire materiali utili, è stato oggetto di numerose visite e segna l’inizio ufficiale del percorso di crescita di questa importante realtà del territorio.

Il Comune di Orbetello fa parte dei sette municipi che compongono il Distretto biologico della Maremma assieme a Manciano, Scansano, Magliano, Capalbio, Castiglione della Pescaia e, ovviamente, Grosseto che è Comune capofila.

“Anzitutto – spiega il presidente del Distretto biologico, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – ringrazio la città lagunare per l’ospitalità presso lo stand del municipio e questa spinta nella campagna informativa. Invito tutti a farci visita per capire come ci stiamo muovendo, quali sono le potenzialità del progetto e i vantaggi del farne parte. Quella che abbiamo messo in campo è un’opportunità enorme per la nostra terra. Un progetto dalle grandi possibilità di crescita. Già oggi, ai nastri di partenza, il Distretto biologico della Maremma è una delle realtà più grandi d’Europa. Grazie a preziosi attori economici e finanziari come Banca Tema, abbiamo un plafond bancario di ben 10 milioni di euro per venire incontro alle esigenze degli associati, che potranno dunque beneficiare d’interventi finanziari mirati. A questo vanno aggiungendosi i 500mila euro messi sempre a disposizione da Banca Tema per il fondo imprese vittime di calamità naturali”.

“Sono i primi passi che muoviamo – sottolinea Vivarelli Colonna – e già si dimostrano considerevoli. Pensate cosa potremo fare da qui ai prossimi anni”.

Informazioni riguardo il Distretto biologico della Maremma sono disponibili anche sul sito https://distrettobiologicomaremma.com.