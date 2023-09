“ESG & Agribusiness”: Polo agroalimentare e Distretto biologico al centro di un convegno

Grosseto. Harpalis invita all’evento “ESG & Agribusiness”, organizzato in collaborazione con Antichi studio legale e l’avvocato Alessio Scheggi, per affrontare assieme il tema alla luce dell’esperienza di esponenti significativi del territorio maremmano.

Il convegno è in programma venerdì 22 settembre, alle 17.30, nella sala del Cassero di Grosseto.

Il convegno

Nei prossimi anni le imprese dovranno fare i conti con la nuova normativa europea in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance aziendale.

L’evento si propone di approfondire come, in concreto, le esperienze locali in ambito di agribusiness, ed in particolare il Polo agroalimentare e il Distretto biologico della Maremma, possano contribuire a sostenere anche sotto il profilo della compliance Esg le imprese del territorio maremmano in questa nuova sfida.

Parteciperanno per i saluti istituzionali l’onorevole Francesco Battistoni, vicepresidente dell’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della Camera dei deputati e l’assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras.

I lavori saranno quindi aperti da un primo importante intervento a cura del dott. Stefano Taioli, amministratore delegato di ABC Company S.p.A., sulle valutazioni in ambito Esg degli investitori istituzionali e professionali per gli investimenti azionari nel settore agribusiness, a cui seguirà la relazione dell’avvocato Antonio Landolfi, presidente del C.d.A. di Harpalis, circa gli “Strumenti Esg per la creazione di valore: la Due Diligence di sostenibilità”.

Dalle 18.20 in poi sono previsti ulteriori tre interventi che si concentreranno sulle esperienze del Distretto biologico della Maremma e del Polo agroalimentare.

In particolare, il sindaco del Comune di Grosseto e presidente del Biodistretto della Maremma, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, parlerà del biologico sostenibile e dell’efficienza energetica in abito agricolo. A seguire il presidente della Provincia di Grosseto e sindaco del Comune di Roccastrada, Francesco Limatola, e il vicepresidente della Provincia di Grosseto con delega al Polo agroalimentare e sindaco del Comune di Capalbio, Gianfranco Chelini, interverranno sulla tematica della sostenibilità ambientale e della sicurezza delle catene di fornitura agroalimentari.

Le conclusioni saranno affidate alla profesoressa Federica Doni, professoressa associata in Economia aziendale all’Università di Milano Bicocca e direttrice del Master in Sostenibilità in Diritto, Finanza e Management (SiLFiM), che interverrà sulla interazione della filiera agribusiness della Maremma con gli altri settori economici del territorio.

Infine, l’amministratore delegato di Harpalis, Luca Parenti, annuncerà inoltre l’adesione al network Harpalis dello studio òegale Antichi e dell’avvocato Alessio Scheggi.

A seguire festa d’estate 2023, tradizionale appuntamento dello studio òòegale Antichi, presso Bastion Contrario (sulle Mura medicee).

