“Distretto del cibo della Toscana del sud”: approvato contratto tra Camera di commercio e Ministero

Grosseto. Al termine di una complessa e lunga fase di istruttoria, pochi giorni fa il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato l’approvazione del contratto con la Camera di Commercio della Maremma e Tirreno relativo al programma “Distretto del cibo della Toscana del sud“, presentato a valere sull’avviso Mipaaf “Distretti del cibo – DM n. 7775 del 22.07.2019”.

Il contratto prevede l’erogazione di contributi in conto capitale pari complessivamente a 1.787.946,43, euro, a fronte di un totale di investimenti ammissibili pari a 6.535.106,95 euro.

Il programma

Il programma del “Distretto del cibo della Toscana del Sud” comprende e sintetizza progetti, già in avanzato stato di realizzazione, che riguardano la promozione dello sviluppo rurale e la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso attività agricole e agroalimentari, favorendo nello stesso tempo processi di riorganizzazione tra i diversi soggetti delle filiere operanti nel territorio del Distretto rurale della Toscana Sud.

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in qualità di soggetto proponente, con il supporto tecnico specialistico di Fabbrica ambiente rurale Maremma (Far Maremma), è a capo di un partenariato di 14 aziende, beneficiarie dei contributi, afferenti alle seguenti filiere: vitivinicola e olivicola, con produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, seguite da quella ortofrutticola, cerealicola e zootecnica (ovi-caprina). 9 le aziende dalla provincia di Grosseto, 4 quelle della provincia di Siena e 1 della provincia di Arezzo.

Il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda e il presidente dell’assemblea del Distretto Enrico Rabazzi esprimono la loro soddisfazione per il risultato raggiunto in sinergia e per lo sviluppo del territorio.