Fiera agricola, il Comune traccia un bilancio: “Tanti visitatori a Ghirlanda”

Massa Marittima (Grosseto). Erano in tanti venerdì 1° settembre a Ghirlanda per la tradizionale fiera agricola, che si svolge nell’area della vecchia stazione.

L’amministrazione comunale di Massa Marittima esprime soddisfazione e ringrazia tutti gli allevatori e le associazioni che rendono speciale questo evento con la loro partecipazione. Molte famiglie con bambini sono venute per assistere agli spettacoli equestri, con i butteri che hanno entusiasmato il pubblico, e poi per ammirare gli animali della fattoria e per partecipare alle attività messe a disposizione nel maneggio e nell’area bike. Tanto apprezzamento anche per l’esibizione della Compagnia sbandieratori e musici della Società dei Terzieri massetani, che ha chiuso in bellezza l’evento.

La fiera di Ghirlanda è organizzata dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, la Società dei Terzieri di Massa Marittima e l’associazione Le Brutte Persone.

“Una fiera che valorizza la tradizione contadina del nostro territorio, affiancandola con la nuova vocazione sportiva, rappresentata dal mondo bike, e con lo spettacolo degli sbandieratori e musici dal sapore medievale – affermano gli assessori di Massa Marittima Ivan Terrosi e Grazia Gucci –. È stata una bella edizione, ricca di spettacoli, caratterizzata da una grande affluenza, con tanti animali in mostra e tanti banchi del mercato. Ringraziamo l’intera macchina organizzativa, a partire dalle associazioni Le Brutte Persone e la Società dei Terzieri, che danno un grosso contributo alla realizzazione dell’evento, e poi gli uffici del Comune e dell’Unione dei Comuni, un grazie alla comunità di Ghirlanda e ai proprietari dei terreni che ci ospitano e poi a tutti i partecipanti, dalle aziende agricole agli allevatori locali che rendono speciale questa fiera.”

Il Comune ringraziano Bonifiche Ferraresi – Mucche maremmane e butteri; azienda agricola “La Rialla” di Capanni Ivano; azienda agricola Alfonso Gianni; Asini a Prata di Gianni Della Valle e Lucia Montomoli; associazione sportiva Elicriso di Simone Turini; Matteo Gherardini; Ponylandia di Barsotti Stefano ed Edy; Butteri di alta Maremma; azienda agricola Vivaio Valori Marco; azienda agricola Vittoria Stable Mitch Reining Horses di Scarlino; macchine agricole industriali e giardinaggio di Fulceri Evisio; Bike Service Massa Marittima ed E-Bike Montieri; Compagnia sbandieratori e musici della Società dei Terzieri di Massa Marittima; associazione Le Brutte Persone; associazione Avis di Massa Marittima; associazione Misericordia di Massa Marittima; Vab – Vigilanza antincendio; Maurizio Vichi – coordinatore degli spettacoli con i cavalli; le famiglie proprietarie dei terreni che tutti gli anni ospitano la manifestazione: Roberto Franchi, Francesca Donati, Guido Mario Biagini; Graziano Carboni; Fiorenzo Borrelli e famiglia Righi.