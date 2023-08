Mercato, stand e attività per grandi e bambini: torna la Fiera agricola di Ghirlanda

Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 1° settembre, dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio, torna la Fiera agricola di Ghirlanda con tantissime attività per adulti e bambini.

La fiera, che è a ingresso libero, si svolgerà come sempre nell’area della vecchia stazione di Ghirlanda, a due chilometri circa da Massa Marittima. Oltre al grande mercato con i banchi e una specifica area espositiva dedicata agli attrezzi agricoli, saranno presenti vari stand del cibo, dove bere e mangiare. Durante l’intera giornata resterà aperto il maneggio con possibilità per bambini e adulti di salire sui cavalli. Quest’anno sarà presente anche una carrozza per fare brevi giri panoramici all’interno della fiera. E poi l’esposizione degli animali della fattoria, dalle mucche, alle galline. Gli allevatori locali porteranno in mostra i loro migliori esemplari. Si respirerà aria di festa grazie alle attività di animazione e all’esibizione degli artisti di strada.

Poi nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 circa, si potrà assistere anche agli spettacoli equestri che culmineranno con l’esibizione dei “Butteri dell’Alta Maremma”. Dopo il successo dello scorso anno sarà inoltre allestito di nuovo uno spazio dedicato al mondo bike, con possibilità per i bambini di fare esperienze in mountain bike. A conclusione della giornata è prevista l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri massetani.

La fiera di Ghirlanda è organizzata dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, la Società dei Terzieri di Massa Marittima e l’associazione Le Brutte Persone.

“La manifestazione, che nasce nei primi anni del ‘900 dall’antica usanza del mercato degli animali – spiegano gli assessori di Massa Marittima Ivan Terrosi e Grazia Gucci – si è evoluta negli anni rimanendo ancora oggi un fondamentale momento di incontro e di festa per la comunità locale e un richiamo per i turisti che cercano di respirare l’atmosfera tipica delle fiere contadine di una volta.”

“La fiera è particolarmente apprezzata dalle famiglie con bambini – proseguono gli assessori – che hanno l’opportunità di vedere gli animali da vicino e di partecipare alle numerose attività in programma”.

Bus navetta “Speciale fiera”

Per garantire una viabilità più scorrevole, anche quest’anno il Comune di Massa Marittima ha messo a disposizione un bus navetta gratuito che collega dalla mattina (ore 10) alla sera Massa Marittima con Ghirlanda, all’andata e al ritorno. L’ultima partenza da Ghirlanda per rientrare verso Massa Marittima è alle 19.30.

Le fermate da Massa Marittima a Ghirlanda sono: viale Risorgimento (ex piazza Mercato); via Corridoni, Piazza XXIV Maggio, viale Nenni, ospedale, piazza Mazzini (Fonti dell’Abbondanza), Ghirlanda (via Massetana). Al ritorno: Ghirlanda (via Massetana), ospedale, viale Risorgimento, via Corridoni, piazza XXIV Maggio, viale Nenni.