Bando per le aziende agricole: il Comune ha liquidato tutti i contributi

Pitigliano (Grosseto). Ammonta a 39.594 euro la cifra messa a bando dal Comune di Pitigliano lo scorso febbraio per erogare contributi a fondo perduto a sostegno delle attività agricole. Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno liquidato il contributo.

Si tratta delle risorse destinate ai Comuni delle aree interne per il sostegno alle attività economiche. In tutto, sono 15 le aziende agricole del territorio comunale beneficiarie del finanziamento.

“Siamo molto soddisfatti della risposta che ha ottenuto il bando – commenta Claudia Elmi, assessore alle attività produttive del Comune di Pitigliano –: attraverso questa misura siamo riusciti a intercettare 15 microimprese del nostro territorio sostenendone la propensione all’investimento sulla loro attività”.

“Il bando – spiega Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega all’agricoltura – prevedeva due linee di finanziamento: in via prioritaria era finalizzato alla digitalizzazione delle imprese, con l’erogazione di risorse per avviare processi di marketing e vendita on line, e solo in subordine per finanziare l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, ma anche per opere murarie e impiantistiche. La presenza di questa seconda linea di finanziamento è stata molto utile perché ha ampliato notevolmente la platea di aziende interessate a partecipare.“