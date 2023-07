“Spighe verdi”: il Comune ottiene la certificazione per l’agricoltura sostenibile

Grosseto. Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme all’assessore all’ambiente Erika Vanelli, è orgoglioso di comunicare che anche per il 2023 il Comune di Grosseto ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Fee “Spighe verdi“.

“Spighe verdi” è il programma per lo sviluppo rurale sostenibile, che premia i Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Nel programma “Spighe verdi” è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità.

“La candidatura al riconoscimento della label ‘Spighe verdi’ è volontaria e denota l’interesse e l’impegno che il nostro Comune pone nel perseguimento di obiettivi sempre più sfidanti per un futuro sostenibile del nostro territorio – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Dopo l’ottenimento della Bandiera Blu 2023, con l’ottenimento di tale riconoscimento il nostro Comune ancora una volta si identifica come un’amministrazione attenta alle varie anime del territorio, nell’attenzione sia alla propria caratteristica di territorio costiero, ma anche a forte vocazione agricola”.